Laparoskopik cerrahide deneyimli hekim tercihi önem taşıyor Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk: “Laparoskopik cerrahiden sonra hastaları 24 saat bile yatırmıyoruz” “Kanser çalışmalarımızda açık ameliyata oranla sonuçlarımız yüzde 30 daha iyi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Laparoskopik cerrahide deneyimli hekim tercihi önem taşıyor Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk: “Laparoskopik cerrahiden sonra hastaları 24 saat bile yatırmıyoruz” “Kanser çalışmalarımızda açık ameliyata oranla sonuçlarımız yüzde 30 daha iyi”

İHA

Laparoskopik cerrahide deneyimli hekim tercihi önem taşıyor Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk: “Laparoskopik cerrahiden sonra hastaları 24 saat bile yatırmıyoruz” “Kanser çalışmalarımızda açık ameliyata oranla sonuçlarımız yüzde 30 daha iyi”

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, laparoskopik cerrahiyle tedavi olacak onkoloji hastalarının deneyimli uzman hekimlere başvurmasının önemli olduğunu belirtti.
Son yıllarda açık ameliyatlar, yerini laparoskopik cerrahi yöntemlerine bıraktı. Halk arasında ‘kapalı ameliyat’ olarak da bilinen bu cerrahi yöntem, neredeyse karın bölgesinde bulunan bütün organlara uygulanabiliyor. Laparoskopik cerrahi, genellikle göbek deliğinden ucunda kamera bulunan ince bir aletin karın içine sokularak organların görüntülenmesi ve ameliyatın yapılması olarak tanımlanıyor. Laparoskopik cerrahi; karın bölgesindeki tümörlerin çıkarılması ile mide ve bağırsaklarla ilgili hastalıklarda uygulanabiliyor. Laparoskopik cerrahi hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, “Eğer bu işi yapanların tecrübesi iyiyse yarım saatlik bir ameliyat. Tecrübesi iyiyse, ameliyat kısa sürüyor. Kısa sürdüğü için anestezi çok almıyor. Bunlar hep hastaların yararına. Ameliyat olmamış gibi vücut daha çabuk toparlanıyor. Hasta ameliyat olduğuna inanmıyor, ‘Ameliyat oldum mu ben?’ diyor” ifadelerini kullandı.
“Laparoskopik cerrahiden sonra hastaları 24 saat bile yatırmıyoruz”
Op. Dr. Oruk, Eskişehir’de bugüne kadar sadece safra kesesi için 5 bin laparoskopik cerrahi yöntem ile safra kesesi ameliyatı yaptığını belirterek, “Laparoskopik cerrahi olmaya başladıkça bizler de bunun faydalarını görmeye başladık. Bu tür hastalara laparoskopik yaptığımızda karnı kesmediğimiz için ağrı olmuyor. Ağrı olmadığı için diyafram çalışıyor. Nefesi çabuk açılıyor ve hasta erken toparlanıyor. Solunum egzersizlerine gerek kalmıyor. Ağrı azalıyor. Kas kesesi olmadığı için bir kanama riskiniz çok olmuyor. Genelde bu tür ameliyatlarda, açık cerrahilerde kesilen bölgelerde kanamalar oluyor. Kanamaların olduğu yerde enfeksiyon oluyor. Enfeksiyon olduğunda açtığınız yerde komple iltihaplanıp yaralarda açılmalar olabiliyor. Bazen aylarca süren pansumanlar oluyor. Pansumanlardan sonra yara iyileşiyor, bu sefer de iyileşen doku olduğu için sağlam değil oradan fıtıklaşmalar oluşuyor. Bu sefer de fıtıkla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Bunlar hep problem. Görüldü ki kas kesilmeyince kanama ve ağrı yok. Kesi ve kanama olmadığı için o bölgede kirli bir alan dolayısıyla enfeksiyon yok. Bakıldı ki bu güzel bir yöntem ve laparoskopik cerrahiyi daha fazla öğrenmeye başladık. Safra kesesinden sonra genel cerrahi içerisinde artık diğer ameliyatlarda da uygulanmaya başlandı. Açık cerrahi artık neredeyse yapılmıyor dememiz gerekirken ne yazık ki Türkiye’de hâlâ çok uygulanıyor. Ama safra kesesi ameliyatlarında standart olan laparoskopik cerrahidir. Sadece Eskişehir’de 5 binden fazla laparoskopik safra kesesi ameliyatı yaptım. Bu da ciddi bir tecrübe. Ortalama 10 dakikalık bir cerrahi süresi var. Bu süre içerisinde hasta doğru dürüst anestezi almamış oluyor. Anestezi almayınca da ağrılar olmuyor. Hasta da çabucak toparlanmış oluyor. 24 saat bile yatırmıyoruz artık hastaları. Genelde 16 saatte taburcu ediyoruz. Belirli bir süre anestezinin geçmesini bekliyoruz ve toparlayınca evine gönderiyoruz” şeklinde konuştu.
“Kanser çalışmalarımızda açık ameliyata oranla sonuçlarımız yüzde 30 daha iyi”
Bağırsak kanserinde laparoskopik cerrahinin uygulanması hakkında bilgi veren ve açık ameliyata oranla daha iyi sonuçlar aldıklarını vurgulayan Dr. Oruk, yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi:
“Uygun cihazlar elinizde bulunduğu sürece karın içerisinde yapılacak her türlü ameliyatı laparoskopik yapmaya başladık. İlk olarak bağırsak kanserinden başladık. Sonuçlarını incelediğimizde açık ameliyattan daha başarılı olduğunu gördük. Çünkü karnı açmıyorsunuz, içeriye çok hakimsiniz. Çevrede ‘açık ameliyatlarda her tarafı görülüyor, laparoskopide görülmüyor’ diyenlerin aksine kamera ile içeride 360 derece hareket edebiliyor. Her organı görebiliyorsunuz. Damar köklerine kadar girerek tek tek inceleyerek bağlayıp, lenfleri temizleyebiliyoruz. Bizim yapmış olduğumuz kanser çalışmalarında açık ameliyata oranla sonuçlarımız yüzde 30 daha iyi. Bu durum tecrübe arttıkça daha da gelişiyor. Özellikle en çok yaptığımız laparoskopik cerrahide bağırsak kanseridir. Bağırsak kanserinde hiçbir bölgesi fark etmiyor. Her bölgeyi laparoskopik yapıyoruz. Tabi en başarılı olduğumuz ise bağırsağın son kısmıdır. Burada açık cerrahide çok zorlanırız. Makata yakın yerlerde açık cerrahide çok zorlanıyoruz. Orası bizim kör alanımızdır. Dikiş hatları zordur. Orayı gözle görmeniz zordur. İşte burada laparoskopi çok faydalı. Diğer bölgelerde açık ameliyatta hepsini yapabilirsiniz ama rektum dediğimiz bu bölgede laparoskopi daha başarılı. Çünkü orada özel damarlar mevcut, prostatın ve rahimin olduğu bölgeleri kamera ile rahat bir şekilde görebilirsiniz. Leğen kemiğinde açık cerrahide göremediğimiz arka bölgeyi kamera ile girip görebiliyorsunuz. Burada teknolojinin imkânlarından faydalanıyoruz. Bizde özel hareketli kameralar var. Ters açı ile girip kamerayı çevirip alanı karşıdan görebiliyorsunuz. O bölgelere kamera ile girdikten sonra orada geniş temizlik yapabiliyoruz. Orada doku bırakmıyorsunuz. Laparoskopinin gelişmesiyle birlikte açık cerrahide çıkartamadığımız alanları özellikle makata yakın tümörlerinde elle dikiş atamıyorsunuz. Bu cihazların gelişmesiyle makatın yakın bölgesine kadar dikiş koyuyoruz. Eskiden bunu koyamadığımız için bağırsağı dışarıya açardık. Vatandaşlara torba takılırdı. Ancak şimdi makatın yakınına kadar dikiş koyabildiğimiz için vatandaşların torba derdi de bitti. Bir hastanın hayatını kurtarıyorsunuz. Torbasız yaşam şansı veriyorsunuz. Bu hasta içinde tarif edilmez bir keyiftir. Bağırsak kanserlerinden sonra mide kanserlerine de başladık. Mide kanserlerini de artık açmadan yapıyoruz. Ardından karaciğer ve böbrek tümörlerine başladık. Karın içinde aklınıza gelen her şeyi laparoskopik yapıyoruz. Kanser tedavisinde laparoskopik cerrahi artık tartışılmaz bir olgu”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Helalleşeceklerse önce emekçilerden başlasınlar
YEREL HABERLER Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Helalleşeceklerse ...
Kılıçdaroğlu’na CHP’li belediyelerin işten çıkardıklarıyla helalleşme çağrısı Memur-Sen Konfederasyon Genel Başkanı Ali Yalçın: “Belediye başkanlarınızın işten çıkardığı çalışanlarla ilk önce helalleşin” “24 Kasım’da öğretmenlerin yüzü gülmeli”
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu’na CHP’li belediyelerin işten ...
Ekici ailesi Eskişehir'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Ekici ailesi Eskişehir'de toprağa verildi
Anne ve babasını öldürüp intihar eden şahıs aile üyelerinden ayrı defnedildi
YEREL HABERLER Anne ve babasını öldürüp intihar eden şahıs aile ...
Eskişehir - Belarus iş birlikleri güçlenecek Belarus Ankara Büyükelçisi ve Grodno Belediye Başkanı’ndan ESO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Eskişehir - Belarus iş birlikleri güçlenecek Belarus ...
BEBKA Genel Sekreteri Durak, Beylikova’daki yatırımları inceledi
YEREL HABERLER BEBKA Genel Sekreteri Durak, Beylikova’daki ...
“TİM Kobi İhracat Seferberliği Eskişehir Programı” düzenlenecek
YEREL HABERLER “TİM Kobi İhracat Seferberliği Eskişehir Programı” ...
Büyükerşen´in beraat ettiği dava yeniden görülmeye başlandı
YEREL HABERLER Büyükerşen´in beraat ettiği dava yeniden görülmeye ...
Çocuk Üniversitesi’nde katılım sertifikaları dağıtıldı
YEREL HABERLER Çocuk Üniversitesi’nde katılım sertifikaları ...
Sağlık Müdürü Bilge’den Başkan Küpeli’ye teşekkür ziyareti Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; "Pandemi dönemi boyunca Eskişehir OSB’nin desteğini her zaman hissediyoruz" EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli; "İş gücü kaybının önüne geçmeyi başardık"
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Bilge’den Başkan Küpeli’ye teşekkür ...
Eskişehir İl Halk Kütüphanesi’nde öğrenci yoğunluğu
YEREL HABERLER Eskişehir İl Halk Kütüphanesi’nde öğrenci yoğunluğu
Haşhaş kışa yoğun talep altında giriş yaptı Birçok evin değişilmez hamur işi katkısı Geçen sene 35 lira olan kilogram fiyatı 50 liraya çıktı
YEREL HABERLER Haşhaş kışa yoğun talep altında giriş yaptı Birçok ...
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ‘İhaleye Fesat’ davası başladı Bilirkişi raporunda zarar 28 milyon lira olarak açıkladı AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan: “Kamu adına davanın takipçisi olacağız”
YEREL HABERLER Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ‘İhaleye Fesat’ ...
Tüketici kargoyu beklerken evde hapsoluyor TÜKDES Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Osman Çağatay: “Kargonun geleceği gün tüketicilere ‘uzun ve örtülü sokağa çıkma kısıtlaması’ uygulanmaktadır”
YEREL HABERLER Tüketici kargoyu beklerken evde hapsoluyor TÜKDES ...
OEDAŞ çalışanları doğa için yürüdü
YEREL HABERLER OEDAŞ çalışanları doğa için yürüdü
Kaldırımı işgal eden scooterlardan vatandaş dertli
YEREL HABERLER Kaldırımı işgal eden scooterlardan vatandaş dertli
Eşlerin birlikte tedavi olması şart Bel soğukluğunda kadınlarda daha az belirti görülüyor
YEREL HABERLER Eşlerin birlikte tedavi olması şart Bel soğukluğunda ...
Matematik atölyesi faaliyetlerine yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Matematik atölyesi faaliyetlerine yeniden başlıyor
Bu etkinlik ile okurlar bilinmeyen yazarların kitaplarıyla buluşuyor 'Kitapla Kör Randevu' uygulamasını ‘ilk tanışmaya’ dönüştürüyor Eskişehir’de bir sahaf kitapların dışını kaplayarak sattığı bir etkinlik standı kurdu Sahaf Devran Bildik: “Etkinlikte kıyıda köşede kalmış, bilinmeyen yazarların kitaplarını tercih ediyoruz” “Her kitabın dışına farklı tekniklerle kitapla ilgili ipuçları yazıyoruz”
YEREL HABERLER Bu etkinlik ile okurlar bilinmeyen yazarların ...
Prematüre bebek annesinin “Korkmayın, onlar hepimizden güçlü” çağrısı Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Coşkun Minnet: “Ekibin aileyle diyalogları erken doğumda yaşanan travmanın aşılmasında yardımcı oluyor” Genç anne Hasibe Betül Çolak: “Bebeğim dayanabiliyor, benim güçsüz olmam çok mantıksızdı” “Hastanede herkesin bebeği odasına gelirken, bizim bebeğimizin gelmemesi çok zordu”
YEREL HABERLER Prematüre bebek annesinin “Korkmayın, onlar ...
Çocuklar atık kağıtları değerlendiriyor
YEREL HABERLER Çocuklar atık kağıtları değerlendiriyor
Yörük Türkmenler Vali Ayyıldız'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Yörük Türkmenler Vali Ayyıldız'ı ziyaret etti
İl Jandarma Komutanı Atasoy’dan Eskişehirspor’a ziyaret
YEREL HABERLER İl Jandarma Komutanı Atasoy’dan Eskişehirspor’a ...
Düzce merkezli deprem Eskişehir’de de hissedildi
YEREL HABERLER Düzce merkezli deprem Eskişehir’de de hissedildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.