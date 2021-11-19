Eskişehir’de tarımsal üretime hanımeli dokunuşu

Eskişehir’de tarımsal üretimde yer almak isteyen ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğiyle ilgilenen kadın girişimcilere yönelik “Tarımsal Üretimde Hanımeli Dokunuşu” temalı eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya Yolu Hizmet Kampüsü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir Hanımelleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Meral Bursalı, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Uğur Sağlam, kadın çiftçiler ve teknik personeller katıldı. 20212022 Dönemi Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ve kooperatifçilik ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Teknik personeller tarafından tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapan veya yapmak isteyen kadın çiftçilere, kooperatif ve birlik kurma aşamaları hakkında ayrıntılı bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, il proje yürütme biriminde görevli personeller tarafından Kırsal Kalkınma Hibe programlarından başvuru yapılabilecek yatırım konuları hakkında da bilgi verildi. Girişimcilerin bu yatırım konularında verilen yüzde 50 hibe desteklemelerinden faydalanabilmeleri için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği anlatıldı.

“Tarımda birlikte üretmek ve bu üretimde kadınlarımızın yer alması çok değerlidir”

Toplantının başlangıcında konuşan İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş: “Tarımda birlikte üretmek ve bu üretimde kadınlarımızın yer alması çok değerlidir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hanım elinin değdiği girişimlere pozitif ayrımcılık yapmaya önem veriyoruz. Kadın çiftçilerimizin kırsal kalkınma destekleri ile el sanatları ve katma değerli ürünler, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği gibi alternatif üretim yolları ile gerçekleştirecekleri girişimciliği destekliyoruz” dedi.

Son olarak katılımcıların istek ve taleplerini dinleyen İl Müdürü Gümüş’ün, kadın çiftçilere yaşadıkları sorunların çözümü konusunda gerekli desteğin verileceğini ifade etmesinin ardından toplantı sona erdi.

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