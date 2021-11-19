Belarus Grodno Ticaret Heyetinden Eskişehir Ticaret Borsasına ziyaret

Eskişehir Ticaret Borsası ev sahipliğinde, Belarus Grodno Delegasyonu heyeti ile Eskişehir tarım ve gıda sektörlerinin temsilcileri arasında toplantı ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Belarus Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Viktor Vasilyeviç Rıbak ve Grodno Belediye Başkanı Goy Meçislav Bronislavoviç, riyasetinde gelen heyet Eskişehir Ticaret Borsası’nın yapısı ve faaliyetleri hakkında ETB Başkanı Ömer Zeydan’dan bilgiler aldılar. Eskişehir ve Belarus arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği fırsatlarının görüşüldüğü ziyarette, tarımsal ekonomilerin artış göstermesi için geliştirilebilecek politikalar üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Eskişehir Ticaret Borsası’nın işlevleri ve faaliyetleri ile yapılan projeler hakkında bilgiler veren ETB Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeydan, Belarus Heyeti’ni ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Zeydan ziyaretçilerine Eskişehir’in meşhur bozasını, tahin ve met helvasını ikram etti. Eskişehir Ticaret Borsası üyeleri, Eskişehir’in tarım ve gıda firmaları, Belarus temsilcileri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiler.

Büyükelçi Rıbak, kendilerine gösterdikleri misafirperverlik ve hazırlanan kapsamlı organizasyon nedeniyle Başkan Ömer Zeydan ve ekibine teşekkür ederek Eskişehir lezzetlerinden çok memnun kaldığını ve ETB nin çok yüksek tarımsal ticaret hacminden, tarımsal faaliyetlerinden etkilendiklerini ifade etti.

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