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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özkan Alp, yapımı devam eden 'Millet Bahçesi' çalışmalarını inceledi

İHA

Başkan Özkan Alp, yapımı devam eden 'Millet Bahçesi' çalışmalarını inceledi

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, birçok sosyal alana sahip olması beklenen ve yapımı devam eden 'Millet Bahçesi' çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan Özkan Alp incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, "Beylikova'da yapımına başlanan Millet Bahçesi çalışmaları son hız devam ediyor, yakında hizmete açılacak. 2 parselden oluşan Millet Bahçesi içinde; kafe ve restoran hizmet binalarının olduğu, toplamada 800 metrekare alana sahip süs ve yüzme havuzları olacak. Çocuk oyun alanları, yeşil ve park oturma alanları, spor yapma alanları, aile piknik mangal alanları, yaya yürüme yolları, etkinlik ve sosyal donatılarıyla ile ilçe gençlerin, çocukların, ailelerin dinlendiği ve eğlendiği yer olacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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