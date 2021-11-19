Belarus heyeti Tepebaşı’nı çok beğendi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, Grodno Belediye Başkanı Mechyslau Hoi ile beraberindeki heyeti ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bir dizi ziyaret ve temasta bulunma üzere Eskişehir’e gelen Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Vladimir Tkachık, Grodno Belediye Başkanı Mechyslau Hoi ve beraberindeki heyeti ağırladı. Başkan Ataç’ın makamında gerçekleşen buluşmada Tepebaşı ilçesi ve Belarus’un Grodno kenti arasında geliştirilebilecek yerel yönetim, kültür ve sosyal iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Ataç konuklarına Tepebaşı Belediyesi’nin hayata geçirdiği çalışmaları anlatarak temiz enerji ve akıllı şehir projeleri hakkında bilgi verdi. Tepebaşı’nı çok beğendiklerini ifade eden Belarus heyeti, Başkan Ataç’ı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Başkan Ataç daha sonra misafirlerine belediye binasında sergilenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini de tanıttı. Başkan Ataç ve Belarus heyeti daha sonra Varlığınız Sağlığımız Anıtı’nı da inceledi.

“Tebrik ve takdir ediyorum”

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, iki kent arasında kurulacak kardeşlik bağının dostluk ve iş birliğini de geliştireceğini ifade ederek, “Tepebaşı ziyaretimiz çok verimli geçti, güzel izlenim oluştu. Önce yüz yüze görüştük sonra güzel sunumlar izledik. Aile değerlerine Tepebaşı Belediyesi’nde ne kadar önem verildiğini fark ettik. Engelli vatandaşlara karşı ne kadar büyük bir sevgi ve saygı ile yaklaşıldığını gördük. Aslında engelli denildiğinde fiziksel olarak engelli insanlar ama ruhsal ve sanatsal açıdan engelleri yok. Sunumlardan çok etkilendik. Tepebaşı Belediyesi’ni tebrik ve takdir ediyorum. Sağlık anıtında sonsuzluk kelimesi ile anlıyorum ki bu insanlar her daim geleceğe bakıyorlar. Temenni ediyorum ki Grodno kenti ile çok güzel dostluk ve iş birliği gelişecek. Bunu iki şehir de isterse mutlaka başaracağız. Bunu istemek gerekiyor ve ben bu isteği gördüm. Başkan Ahmet Ataç’ta da bunu fark ettim. Her zaman sağlıklı olmanızı temenni ediyorum” dedi.

“Dostluk ve iş birliği temenni ediyoruz”

Grodno Belediye Başkanı Mechyslau Hoi ise iki kent arasında dostluk ve iş birliği gelişmesini istediğini belirterek, “Öncelikle hem Belarus hem de Türk halkı çok misafirperver. Bunu Eskişehir’de gördük. Belediye başkanı Ataç ve bizi karşılayanlar, bize güler yüz gösterdi ve çok mutlu olduk. İleride de şehirlerimiz ve halklarımız arasında çok büyük dostluk ve iş birliği ilişkileri temenni ediyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağım” diye konuştu.

“Önemli işler yapılacağına inanıyorum”

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtirken, “Bugün Belarus’tan misafirlerimiz vardı ve verimli bir birliktelik oldu. Kültürel ve sosyoekonomik iş birlikleri üzerine görüştük. Kardeş şehir ilişkilerimiz için de bir ön görüşme ve tanışma imkanımız oldu. Karşılıklı olarak olumlu izlenimler edindik. Grondo da önemli projeleri olan bir belediye. Biz de akıllı şehir, temiz enerji, sağlık alanındaki projelerimizin yanı sıra sanat ve kültür alanında önemli projelerimizi paylaştık. İlişkilerimizin gelişerek devam etmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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