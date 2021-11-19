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İsveç Büyükelçisinden Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesine ziyaret Başkan Saraç, İsveç Büyükelçisi ile yemekte bir araya geldi

İHA

İsveç Büyükelçisinden Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesine ziyaret Başkan Saraç, İsveç Büyükelçisi ile yemekte bir araya geldi

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne bir ziyaret gerçekleştiren İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkan Vekili ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç’la yemekte bir araya geldi.
Eskişehir’e bir dizi inceleme ve ziyaretler için gelen İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Büyükelçi Vekili Louise Morsing ve Siyasi Müşavir Serkan Taş Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) işletici şirketi ATAP A.Ş.'ye Yazılımkule'de bir ziyarette bulundular. Ziyarette ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, ATAP A.Ş. ve Teknopark kampüslerindeki girişimciler hakkında bilgiler içeren bir sunum gerçekleştirdi. Büyükelçi Herrström, Teknoparktaki firmaların ArGe ve Teknoloji ekosistemine sundukları katkılar hakkında birtakım bilgiler alarak, özellikle üniversitesanayi iş birliği ve ülkeler arasındaki ArGe potansiyeli yüksek konularda ticarileşme olanaklarından bahsetti. Dr. Sedat Telçeken, Büyükelçi Herrstörm'e oyun sektörü, çizgi film ve animasyon sektöründen bahsederek, hyper casual oyunlar (hiperbasit ve oynaması kolay mobil oyunlar) ve bu alandaki Türkiye'nin yakaladığı başarıdan bahsetti.
“Eskişehir sanayinin sektörel yapısı, gelişmiş batı sanayileriyle entegre bir şekilde çalışıyor”
ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, yemekte Büyükelçi Herrström’e Eskişehir OSB’deki yatırım imkânları, ATAP A.Ş.’de yer alan firmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Başkan Saraç iki taraf arasında daha fazla iş birliği vurgusu yaparak, İsveç ile karşılıklı iş birliklerine imza atmak istediklerini ifade etti. Başkan Saraç, Yeşil mutabakat ve Paris İklim Anlaşmasında Eskişehir ve Türk sanayisinin hazırlıkları konularına değinerek, “Eskişehir’de ihracata dayalı bir sanayi yapısı var ve kurulan sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu ihracat ağırlıklı üretim yapıyorlar. Eskişehir sanayinin sektörel yapısı, gelişmiş batı sanayileriyle entegre bir şekilde çalışıyor. Eskişehir sanayisinde çoğu sektörün ağırlıklı olarak ABD, AB ülkeleri ile diğer OECD ülkelerine ihracat yaptığını görüyoruz. Özellikle AB ülkeleri Eskişehir ihracatı içinde yüzde 45’lik paya sahip iken, ABD ise tek başına yüzde 28’lik bir paya sahip durumda. Buna diğer OECD ülkelerine yapılan yüzde 6’lık ihracatı da eklediğimizde, Eskişehir sanayisinin ihracatı içinde bu ülke grupları toplamda yüzde 79 gibi çok yüksek bir paya sahip olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden AB Yeşil Mutabakatı, karbon emisyon oranları ve diğer çevre antlaşmalarının getirdiği yükümlülükler bizleri çok yakından ilgilendiriyor” dedi.
Metin Saraç görüşmede Büyükelçi Herrström’e, Türkiye’deki sığınmacılar ve göçmenler konusunda AB’nin Türkiye’ye yeterince destek vermediği konusundaki görüşünü de ileterek, bu konunun sadece Türkiye’nin sorunu olmadığını, bunun direkt olarak AB ülkelerini de çok yakından ilgilendirdiğini dile getirdi.
“AB tarafından 6 milyar euroluk yardımın 4 milyarlık kısmı sağlandı”
İsveç Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström ise, İsveç olarak Yeşil Çağrı ve Paris İklim Anlaşmasına çok değer verdiklerini, ülke olarak her yıl çevre ve çevre sorunlarına ilişkin olarak 100 milyar Euro fon sağladıklarını belirtti. Büyükelçi “Türk sanayisinin özellikle Eskişehir OSB'nin GreenBox projesi ile ve diğer yapmış oldukları yağmur suyu hasadına ilişkin çalışmalarını çok önemli buluyorum. Ayrıca belirtmiş olduğunuz göçmenler konusunda ülkenizin göstermiş olduğu fedakârlığın farkındayız. AB olarak bugüne kadar öncelikli olarak 6 milyar euroluk yardımın 4 milyarlık kısmını sağlanmıştır. Yakın zamanda 3 milyar euroluk bir ilave desteğin daha sağlanacağını bekliyoruz” diye konuştu.
İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Eskişehir’in güçlü bir sanayi altyapısı olduğunu, ATAP A.Ş.’yi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduklarını aktardı. Büyükelçi Herrström, Başkan Saraç ve ATAP A.Ş.’ye konukseverlikleri için teşekkür ederek, ATAP A.Ş. ile karşılıklı yeni iş birliklerine imza atmak istediklerini söyledi.

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