Tarlasında ayı saldırısına uğrayan vatandaş yaralandı

Eskişehir’de tarlasına gelen ayının saldırısına uğrayan bir vatandaş yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mihalıççık ilçesine bağlı Çalcı Mahallesi’nde tarlasında çalışan M.Ö., köpeklerin havladığı ağaçlık bölgede bir domuz olduğunu düşünerek bakmaya gitti. Ağaçların arasında ayı ile karşılaşan M.Ö., kendisine saldırması sonucunda sol dizinden ve sol elinden yaralandı. Yaralanan M.Ö., köylülerinin yardımı ile ilk önce Mihalıççık Gün Sazak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise yaralı vatandaş Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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