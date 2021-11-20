Tarlasında ayı saldırısına uğrayan vatandaş yaralandı

Eskişehir’de tarlasına gelen ayının saldırısına uğrayan bir vatandaş yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mihalıççık ilçesine bağlı Çalcı Mahallesi’nde tarlasında çalışan M.Ö., köpeklerin havladığı ağaçlık bölgede bir domuz olduğunu düşünerek bakmaya gitti. Ağaçların arasında ayı ile karşılaşan M.Ö., kendisine saldırması sonucunda sol dizinden ve sol elinden yaralandı. Yaralanan M.Ö., köylülerinin yardımı ile ilk önce Mihalıççık Gün Sazak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise yaralı vatandaş Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.