İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

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Eskişehir’de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, EskişehirAfyonkarahisar karayolu 88’inci kilometresinde meydana geldi. Karşılıklı yönlerden gelen S.Y. idaresindeki 26 VZ 845 plakalı otomobil ile A.N.T.’nin kullandığı 59 AH 519 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza sonucu 59 AH 519 plakalı araçta bulunan A.N.T. ile N.T Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne, 26 VZ 845 plakalı araçta bulunan S.Y., A.E.Y. ve A.E. ise Eskişehir Şehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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