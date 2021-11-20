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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boş tarlalar meyve ile bereketlenecek

İHA

Boş tarlalar meyve ile bereketlenecek

"Boş Tarlalarda Meyve Bereketi" projesi kapsamında Sarıcakaya, Mihalıççık ve Mihalgazi ilçelerinde toplamda 62 çiftçiye yüzde 75 hibe ile 19 bin 670 adet meyve fidanı desteği sağlandı.
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” doğrultusunda Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Boş Tarlalarda Meyve Bereketi" projesi kapsamında Sarıcakaya, Mihalıççık ve Mihalgazi ilçelerinde toplamda 62 çiftçiye yüzde 75 hibe ile 19 bin 670 adet meyve fidanı desteği sağlandı. Üç ilçede toplamda 431 da atıl durumda bulunan arazinin üretime kazandırıldığı projenin Sarıcakaya ayağının gerçekleştirilmesi için ilçede fidan teslim ve dikim töreni düzenlendi.
Sarıcakaya’da gerçekleştirilen törene, Sarıcakaya Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat, Sarıcakaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Çam, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Şube Müdürleri, Sarıcakaya ve Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, teknik personel ile çiftçiler katıldı.
İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş törenin açılışında yaptığı konuşmada, “İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca geçen yıl hazırlığı yapılan ‘Boş Tarlalarda Meyve Bereketi’ projemizle Mihalgazi, Sarıcakaya ve Mihalıççık ilçelerimizde atıl durumda, işlenmeyen veya kullanılmayan tarım arazilerini fidan dikmek suretiyle tarıma kazandırmayı amaçlamıştık. Projemizin birinci ayağını iklimsel şartları dikkate alarak geçtiğimiz günlerde Mihalıççık ilçemizde kiraz fidanı temini ve dikimiyle gerçekleştirdik. Bugün Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerimizdeki çiftçilerimize yüzde 75 hibeyle bu bölgenin iklim ve toprak şartlarına uygun olan Trabzon hurması ve erik fidanlarının teslimini ve dikimini gerçekleştireceğiz. Toplam bütçesi yaklaşık olarak 500 bin TL olan projemiz kapsamında 3 ilçede toplamda kullanılmayan atıl durumdaki 431 dekar alan tarıma kazandırılacak ve 62 çiftçimize toplamda 19 bin 670 meyve fidanı teslim edilerek dikimi yapılacaktır. İl Müdürlüğümüzde kayıtlı olan Sarıcakaya tarım arazilerinin yüzde 23’ü, Mihalgazi’nin yüzde 40’ı şu an tarımsal amaçlı olarak kullanılmamaktadır. Bizim arzumuz bu arazilerin tamamının ekonomiye, tarıma kazandırılması ve çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etmesidir. Bu anlamda Sarıcakayalı çiftçilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Arzumuz odur ki çiftçilerimiz devletimizden istesinler. Cumhurbaşkanımız; “Ekilmedik, dikilmedik, üretime kazandırılmadık bir karış toprağımız dahi kalmasın.” diye belirttiler. Tarım ve Orman Bakanımızın talimatları “İşimiz saha, Gücümüz saha”dır. Sahada olacağız, çiftçimizin yanında olacağız ve çiftçimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. İnşallah bu meyve fidanlarımız kısa sürede meyvesini verir, biz de hep beraber toplamaya geliriz. Harmanda yüzümüz olması için ekerken de tarlada bir izimizin olması gerekir. Allah hayırlı uğurlu eylesin” dedi.
Sarıcakaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Çam ise, “İl Tarım Müdürlüğümüze böyle anlamlı bir projeye imza attıkları için teşekkür ediyorum. Son zamanlarda yaptığım gözlemle hem Trabzon hurmasının hem siyah incirin hem de hünnapın bu topraklar için iyi bir alternatif ürün olduğunu gözlemledim. Bizim verimli ve kıymetli arazilerimizi alternatif üretime yönlendirmek gerekiyor. Bu projeye ilgi duyan arazilerini kıymetlendirmek, değerlendirmek isteyen değerli çiftçilerimize, İlçe Tarım Müdürümüze, projeye katkı sağlayan diğer arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hep beraber hasat törenini de yaparız” diye konuştu.
Sarıcakaya Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat da, “Atıl durumda bulunan tarım arazilerinin üretime kazandırılması projesinin, bizim gibi tüketen değil üreten bir ilçe için çok önemli bir proje” diyerek, İl Müdürü ve İlçe Müdürü olmak üzere projeyi destekleyen, emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ettiğini belirtti.
Protokol konuşmalarının ardından Sarıcakaya’da 29 çiftçiye 184 dekar alanda dikilmek üzere 4 bin adet erik, 3 bin 360 adet Trabzon hurması olmak üzere toplam 7 bin 660 adet meyve fidanı; Mihalgazi’de 24 çiftçiye 126 dekar alana dikilmek üzere 2 bin 20 adet erik, 3 bin 30 adet Trabzon hurması olmak üzere toplamda 5 bin 50 meyve fidanı yüzde 75 hibe ile teslim edildi. Törenin ardından Mihalgazi ilçesinden bir çiftçimizin bahçesine geçilerek, hazırlanan dikim alanına fidan dikimlerinin gerçekleştirilmesine destek olundu.

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