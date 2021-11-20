Takviye ilaçların bilinçli şekilde kullanılması gerekiyor Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış: “Eczacınızın danışmanlığında ve eczaneden temin etmeniz büyük önem arz etmektedir”

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte insanların yoğun talep gösterdiği bağışıklık sistemini güçlendirici ve vitamin verici takviye ilaçlar, bilinçli şekilde kullanılmadığı takdirde sağlığı olumsuz etkiliyor.

Pandemi döneminin başından bu yana geçen yaklaşık 2 senelik süreçte yoğun talep gören takviye ilaçlarına talep hava sıcaklarının düşmesiyle daha da arttı. Gerek koronavirüsten gerekse mevsimsel hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar, bağışıklık sistemi güçlendirici ve vitaminler takviyesi sağlayan ilaçlara yöneldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış ise bilinçli kullanım konusunda uyarılarda bulundu.

Bilinçsiz kullanım sonucu sağlık sorunlarına sebep olan takviye ilaçlar hakkında açıklama yapan Kamış, bilirkişi olan eczacılara mutlaka danışılması gerektiğini söyledi. Bu tarz takviye ilaçlarının internet veya market gibi yerlerden alınmasının risk oluşturabileceğini belirten Kamış, yanlış dozda kullanım da sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Bağışıklık sistemi güçlendirici ve vitaminler içerikli takviye ilaçlar için doğru adresin eczaneler olduğunu belirten Kamış, “Aslında bu mevsimlerde yoğunlaşan bağışıklık sistemi güçlendirici ve vitaminlere yönelim Covid19 salgını sebebiyle 2 yıldır en üst seviyede seyrediyor. Yine de mevsim geçişlerinin yaşandığı şu günlerde vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görmekte. Bu ürünlerden özellikle C vitamini içeren ürünler vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve enfeksiyonlara karşı korumaktadır. Özellikle gelişim çağında olan çocuklarımızın okulların da yüz yüze eğitime geçmesi sebebiyle bağışıklık sistemlerini güçlü tutmaları gerekmektedir. Yine yoğun iş temposu veya sınav stresiyle mücadele eden gençlerimizin de bu süreçte bağışıklıklarını korumaları gerekmektedir. Bu ürünlerin de doğru adresi eczanelerdir. İnternet üzerinden veya marketlerden aldığınız ürünlerin sahte olma ihtimalinin yanında saklama koşulları uygun olmadığında bağışıklık sistemimizi güçlendirelim derken sağlığınızdan da olabilirsiniz. Vitamin ve mineral desteğinizi eczacınızın danışmanlığında ve eczaneden temin etmeniz büyük önem arz etmektedir. Her şeyde olduğu gibi bu ürünleri de yanlış dozda alımınız sağlığınızın bozulmasına yol açabilir” dedi.

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