Eskişehir Altyapı Derneği'nden 'Dünya Çocuk Hakları Günü' mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir Altyapı Derneği'nden 'Dünya Çocuk Hakları Günü' mesajı

İHA

Eskişehir Altyapı Derneği'nden 'Dünya Çocuk Hakları Günü' mesajı

Eskişehir Altyapı Derneği '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Dernek tarafından yayınlanan mesajda, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen Çocuk Hakları Sözleşmesi 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dahil olmak üzere 196 ülkenin taraf olduğu sözleşme en fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesidir. Sözleşmeye imza atan Devletler, sözleşmenin çatısını oluşturan ayrımcılık gözetmeme, çocuğun yüksek yararı, yaşama ve gelişme hakkı ile katılım hakkı ilkelerini hayata geçirme ve geliştirme sorumluluğunu üstlenmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karikatür Atölyeleri için kayıtlar sürüyor
YEREL HABERLER Karikatür Atölyeleri için kayıtlar sürüyor
Çocuklar tekvando öğreniyor
YEREL HABERLER Çocuklar tekvando öğreniyor
Takviye ilaçların bilinçli şekilde kullanılması gerekiyor Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış: “Eczacınızın danışmanlığında ve eczaneden temin etmeniz büyük önem arz etmektedir”
YEREL HABERLER Takviye ilaçların bilinçli şekilde kullanılması ...
Bakımı yapılarak saklanan yazlık ayakkabıların ömrü de uzuyor
YEREL HABERLER Bakımı yapılarak saklanan yazlık ayakkabıların ömrü ...
Eskişehir'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
CHP Tepebaşı’ndan Başkan Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER CHP Tepebaşı’ndan Başkan Ataç’a ziyaret
Boş tarlalar meyve ile bereketlenecek
YEREL HABERLER Boş tarlalar meyve ile bereketlenecek
Kerevizin Eskişehir’de üretimi giderek artıyor 50 bin kökle başladığı kereviz üretiminde 1 milyon 100 bine ulaştı Eskişehirli çiftçi Mustafa Ekşi: “Eskişehir yöresinde kereviz bilinmiyordu, ama biz başladık ve başarılı olduk”
YEREL HABERLER Kerevizin Eskişehir’de üretimi giderek artıyor 50 bin ...
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Tarlasında ayı saldırısına uğrayan vatandaş yaralandı
YEREL HABERLER Tarlasında ayı saldırısına uğrayan vatandaş yaralandı
Başkan Ataç 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' programına katıldı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç: “Kadına yönelik şiddete, yine kadın-erkek kol kola karşı çıkacağız”
YEREL HABERLER Başkan Ataç 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' ...
‘Vampir Sibel’ davası 2022’ye ertelendi
YEREL HABERLER ‘Vampir Sibel’ davası 2022’ye ertelendi
İsveç Büyükelçisinden Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesine ziyaret Başkan Saraç, İsveç Büyükelçisi ile yemekte bir araya geldi
YEREL HABERLER İsveç Büyükelçisinden Eskişehir Teknoloji Geliştirme ...
Belarus heyeti Tepebaşı’nı çok beğendi
YEREL HABERLER Belarus heyeti Tepebaşı’nı çok beğendi
2 yıl sonra karşılaştığı husumetlisini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER 2 yıl sonra karşılaştığı husumetlisini öldüren ...
TİM’den TEI’ye birincilik ödülü
YEREL HABERLER TİM’den TEI’ye birincilik ödülü
TİM Başkanı: 1 puanlık indirimde bu kadar değer kaybını anlamakta zorlanıyoruz
YEREL HABERLER TİM Başkanı: 1 puanlık indirimde bu kadar değer ...
Başkan Özkan Alp, yapımı devam eden 'Millet Bahçesi' çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Özkan Alp, yapımı devam eden 'Millet Bahçesi' ...
Belarus Grodno Ticaret Heyetinden Eskişehir Ticaret Borsasına ziyaret
YEREL HABERLER Belarus Grodno Ticaret Heyetinden Eskişehir Ticaret ...
Uzmanlar alzheimer hastalığını konuştu
YEREL HABERLER Uzmanlar alzheimer hastalığını konuştu
7 milyon liralık 'Ankaway' dolandırıcılığında yargılama başladı
YEREL HABERLER 7 milyon liralık 'Ankaway' dolandırıcılığında ...
Mercanköşk'e ilgi her geçen gün artıyor Faydaları saymakla bitmeyen mercanköşke ilgi büyük Eskişehir’de aktar işiyle uğraşan Koray Özkılıç: “Mercanköşk ağızdan giren mikrobu kırar”
YEREL HABERLER Mercanköşk'e ilgi her geçen gün artıyor Faydaları ...
"Ülkemiz tam gücüyle üretiyor" Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: “Eskişehir, özellikle Savunma ve Havacılık sektöründe marka kent oldu” “İhracatımız ülkemizin büyümesinin neredeyse yarısını sağlıyor” “İhracat hiçbir dönemde bu kadar önemli ve anlamlı olmamıştı”
YEREL HABERLER "Ülkemiz tam gücüyle üretiyor" Türkiye İhracatçılar ...
Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir'e uluslararası yeni görev
YEREL HABERLER Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir'e uluslararası yeni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.