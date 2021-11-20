Eskişehirspor’da artık kadınlar da sahaya çıkacak Eskişehirspor'da kadın futbol takımı yeniden kuruldu

TFF 2. Lig’de yer alan Eskişehirspor’da 2015 yılında kapatılan kadın futbol takımı yeniden kuruldu.

Eskişehirspor’un 2015 yılında kapatılan kadın futbolu takımı yeniden sahalara dönüyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı’nın kurulduğunu duyuran Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek, Eskişehirspor’a kadın futbol takımını yeniden kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Çamlıca Spor Kulübü’nün kadın futbol takımını Eskişehirspor bünyesine dahil ederek takımı oluşturduklarını aktaran Şimşek, siyahkırmızılı ekibin artık kadın müsabakalarında da mücadele vereceğini söyledi. Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Pınar Konca ise siyahkırmızılı camia ve oyuncular adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.



Eskişehirspor futbol dışındaki branşlara da yönelecek

Başkan Şimşek, yönetim kurulunda alınan kararla voleybol ve basketbol branşlarında amatör olarak mücadele vermek için çalışmaların sürdüğünü belirterek, masa tenisi ve yüzme branşlarında da yer almak için çalıştıklarını bildirdi.

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