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İdrar kaçırmada ‘manyetik inkontinans koltuk’ tedavisiyle sağlığına kavuştu 61 yaşındaki Müberra Burak: “Bir hap ile 3-4 yıl boyunca idare etmeye çalıştım” Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Dr. Türkan Tünerir: “Bir tür fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemi uyguladık”

İHA

İdrar kaçırmada ‘manyetik inkontinans koltuk’ tedavisiyle sağlığına kavuştu 61 yaşındaki Müberra Burak: “Bir hap ile 3-4 yıl boyunca idare etmeye çalıştım” Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Dr. Türkan Tünerir: “Bir tür fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemi uyguladık”

Eskişehir’de yaşayan 61 yaşındaki Müberra Burak, idrar kaçırma problemine karşı uygulanan ilaç tedavisinde bulamadığı şifayı ‘manyetik inkontinans koltuk’ tedavisiyle buldu.
Birçok insanın problemi olan ve kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla görülen idrar kaçırma, farklı tedavi yöntemleriyle gündelik hayattaki büyük zorluklardan biri olmaktan çıkıyor. Tedavi sürecinin sağlıklı ilerlemesi ise kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Hastaların bir kısmı cerrahi operasyonu kabul ederken, bir kısmı da çözüm yolunu ilaç tedavisinde arıyor. Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde manyetik alan kullanımıyla uygulanan ‘manyetik inkontinans koltuk’ tedavisi, alışılagelmiş yöntemlerin dışında kalıyor. Hastanın sadece 20 dakikalık seanslarla koltukta oturması ve düzenli şekilde ‘Kegel egzersizi’ yapması olumlu yönde net sonuçlar veriyor.
Eskişehir’de yıllardır idrar kaçırma problemi ile mücadele eden ve ilaç tedavisi ile başarılı bir sonuç alamayan 61 yaşındaki Müberra Burak, Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde 6 aylık ‘manyetik inkontinans koltuk’ tedavisi ile sağlığına kavuştu.

“Bir hap ile 34 yıl boyunca idare etmeye çalıştım”
Yıllarca farklı tedavileri denedikten sonra reklamlarda gördüğü ‘manyetik inkontinans koltuk’ yöntemi için Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’ne gelen Müberra Burak, gördüğü bir reklam sonucu hayatının değiştiğini belirtti. Burak, “Bel fıtığı, diz ağrısı, idrar tutamama gibi problemlerim vardı. İdrar kaçırma problemimi çözmek için üroloji uzmanlarına, kadın doğum doktorlarına gittim ama hiçbir faydasını görmedim. Sadece aile doktorumuzun verdiği bir hap ile 34 yıl boyunca idare etmeye çalıştım. Daha sonra Fizyomer’in bir reklamında bu cihazı gördüm. Tekrar tekrar araştırdım. Araştırmamın sonucunda buraya gelmeye karar verdim. Türkan hocamla tanıştım, sağ olsun beni bazı konularda bilgilendirdi. Bunun neticesinde ben bu cihazla tedaviye devam ettim. 6 ay gibi bir süre tedaviye devam ettikten sonra sağlığıma kavuştum” dedi.

“‘En yakın lavabo nerede acaba?’ diye düşünüyordum”
Tedavi öncesi çok büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Burak, kendisiyle aynı kaderi paylaşanları da tedavi olmaya davet etti. Hayatının değiştiğini söyleyen Müberra Burak, “Dışarıya çıkmaktan çekiniyordum. İdrar yollarımdan rahatsız olduğum için dışarı çıkacağım zaman ‘En yakın lavabo nerede acaba?’ diye düşünüyordum. Benim gibi bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin Fizyomer’e gelerek tedavi olmalarını öneririm. Belirli bir yaştan sonra herkesin bu tarz sıkıntısı oluyor. Gidip eczanelerden veya başka doktorlardan tedavi aramak yerine buraya gelip daha kolay tedavi yöntemini seçmelerini tavsiye ediyorum. İlaçla tedavi olmak yerine araştırma yapıp böyle bir hastanede tedavi olmalarını isterim” ifadelerini kullandı.

“Haftada 3 gün 20 seans cihaz tedavisi uyguladık”
Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde uyguladıkları tedavi sürecinin ardından çok güzel sonuçlar aldıklarını belirten Tıbbi Direktör Dr. Türkan Tünerir, 20 dakikalık kısa seanslar uygulandığını anlattı. İlaç veya cerrahi tedavilere ihtiyaç kalmadan idrar kaçırmanın tamamen ortadan kalktığını belirten Tünerir, “Hastamız yaklaşık 23 yıldır idrar kaçırma probleminden dolayı sokağa çıkamama, alışveriş yapamama, kendi ihtiyaçlarını giderememe gibi sorunlarla uğraşıyordu. Daha önce üroloji ve kadın doğum doktorlarına gittiğini biliyoruz. Oralarda kendisine ameliyat gerekli görülmemiş. İlaç tedavisi önerilmiş ancak kullandığı ilaçlar ile şikâyetleri yeteri kadar geçmemiş. İlaçların yan etkilerine maruz kalmış. Daha sonra uyguladığımız ‘manyetik inkontinans koltuk’ tedavisi duyunca merkezimize başvurdu. Kendisiyle görüştüğümde öksürme, hapşırma gibi durumlarda idrar kaçırma probleminin olduğunu, idrarı çok geldiğinde tuvalete yetişemediğini ifade etti. Kendisine haftada 3 gün 20 seans cihaz tedavisi uyguladık. 20 dakika gibi kısa süreli seanslarla tedavi gördü. Herhangi bir yan etkisi yok. Tabi bu cihaz tedavisini yapmadan önce hastanın idrar tetkikini, ultrason grafiğini ve kan tetkiklerini yaptırarak herhangi bir enfeksiyon olup olmadığını kontrol ettik. İdrar kaçırmaya yönelik üroloji tedavisinin gerekliliğini araştırdık. Daha sonra şartların uygun olmasıyla tedaviye başladık. Şu an çok güzel sonuçlar aldık. İdrar kaçırma problemi tamamen ortadan kalktı. Kendisi rahatlıkla çarşıya pazara gidebiliyor, ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu tedavi yöntemiyle hastalar ilaç kullanmadan da hastalıklarından kurtulabiliyorlar. Kendisinin de bahsettiği gibi hayata yeniden gelmiş gibi bir mutlulukla tedaviyi tamamlıyorlar” ifadeleri kullandı.

“Bir tür fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemi uyguladık”
Kullanılan cihazın radyasyon yaymadığını ve hastaya zararının olmadığını belirten Dr. Tünerir, şu ifadeleri kullandı:
“Bu cihazın herhangi bir radyasyon yayması gibi durum yok. Manyetik alan oluşturarak pelvik taban kasları dediğimiz kaslardaki zayıflığı gideriyor. Bir tür fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemi uyguladık. Herhangi bir akım, ışın veya etken içermiyor. Cihaz tedavisinin yanında mutlaka pelvik taban kasların çalıştırılması için gerekli Kegel egzersizlerini uygulatıyoruz. Kegel egzersizleri pelvik taban kaslarını güçlendiriyor. Kendisine öğrettiğimiz egzersizi evindeyken günde en az 2 kez 1015 dakika yapmasını öneriyoruz. Pelvik taban kaslarının egzersizlerle güçlendirilmesi, şikayetlerin tekrar oluşmasına engel oluyor.”

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