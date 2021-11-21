Eskişehir’de bamya tohumu satışları arttı Aktar Sabahattin Küçük: "Dizlerde bulunan sıvı kaybı, romatizma ve kireçlenmeye çok iyi gelmektedir"

Eskişehir’de soğuk havaların etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, eklem ve diz ağrılarına iyi geldiği düşünülen bamya tohumu satışları da arttı.

Eskişehir’de soğuk havalara karşı alternatif çözüm bulmak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği yerlerden birisi de aktarlar oldu. Özellikle eklem ve diz ağrısına iyi geldiği düşünülen bamya tohumuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kullanım aşamasının ve bitkiye ulaşımın kolay olması da tercih edilmesinin sebepleri arasında yer alıyor.



“Diz ağrısı ve kireçlenmeye tek çözüm”

Eskişehir’de 30 yıldır aktarlık yapan Sabahattin Küçük, son zamanlarda vatandaşların bamya tohumunu fazlasıyla tercih ettiğini söyledi. Bazı müşterilerinin doktor tavsiyesi ile tohum almaya geldiğini belirten Küçük, “Bamya tohumu yıllardan beri olmasına rağmen yeni yeni halkın dikkatini çekiyor. Tohumlarımız buraya Amasya’dan geliyor. İzmir’in bazı bölgelerinde bulmak da mümkün. Şu an kilo fiyatı 70 lira seviyesinde" dedi.

bamya tohumunun faydalarına değinen Küçük, "Dizlerde bulunan sıvı kaybı, romatizma ve kireçlenmeye çok iyi gelmektedir. Bamya tohumu diz ağrılarının tek çözümü olarak görülüyor. Hatta doktor tavsiyesiyle de verdiğimiz birçok müşterimiz oldu. İnsanlar bamya tohumunu iki şekilde kullanıyor. Günde 10 tane yutabilirsiniz ya da geceden suya katıp sabaha içebilirsiniz. İnsanlar 3 aylık düzenli kullanımda birçok faydasını görüyor” dedi.

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