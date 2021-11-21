Eskişehir'de araç camları dondu

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Eskişehir'de hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi ile yağan kırağıyla araç camları ve çimler buz tuttu.

Eskişehir’de hava sıcaklıkları gündüz 6 ile 10 derece arasında değişirken, gece sıfırın altına düştü. Soğuk havanın ve ayazın etkisiyle gece düşen kırağı, araç camlarında ve çimlerde buzlanmaya neden oldu. Sabah dışarıya çıkan Eskişehirliler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

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