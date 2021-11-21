Kumar operasyonunda yakalanan 55 kişiye ceza yazıldı

Eskişehir’de kumar oynatıldığı tespit edilen bir dernek binasına yapılan baskında yakalanan 55 kişiye, 73 bin 480 lira idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Yenibağlar Mahallesi’nde bulunan bir dernek binasına kumar oynatıldığı gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Yapılan baskında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları tespit edilen 55 kişiye toplamda 73 bin 480 lira idari para cezası yazıldı.

Derneğin sorumlusu olduğu tespit edilen 4 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapılırken, dernek binası ise mühürlendi.

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