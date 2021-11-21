Engelli gençten Başkan Ataç’a özel teşekkür

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile bir araya gelen engelli Burak Seyman, engelli dostu bir belediye başkanı olduğu için Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç hemen her fırsatta Eskişehirli vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Ataç, son olarak engelli Burak Seyman ile makamında bir araya geldi. Seyman, ziyaretinde Başkan Ataç’a engelli bireylere yönelik çalışmaları için teşekkür etti. Seyman, Ataç’ın Eskişehirlilerin iyi ve kötü günlerinde daima yanında olduğunu ifade ederek, 3 ay önce vefat eden annesi Fatma Seyman’ın cenazesinde de verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Ataç konuğuna ziyareti için teşekkür ederek, “Tepebaşı, tüm bireyleri ile büyük bir aile. Sadece iyi günlerde değil, zor zamanlarda da beraber olarak birbirimize destek oluyoruz. Mutluluğu ve acıyı paylaşarak daha güçlü oluyoruz. Hep birlikte daha güzel yarınlara yürüyeceğiz” dedi.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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