İnönü’de sonbahar temizliği

Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçe genelinde sonbahar temizliği çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen sonbahar temizliği çalışmaları kapsamında; cadde, sokak, cami ve parklar başta olmak üzere, refüj, kaldırım ve yollara dökülen yapraklar titizlikle temizlenerek ilçede kış aylarına hazırlıklar sürdürülüyor. İlçe sakinlerinin istek ve taleplerini de ön planda tutan İnönü Belediyesi, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına belirli program dahilinde ilçe genelinde devam ediyor.

Çalışmalardan memnuniyet duyan ilçe halkı, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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