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Bu yöntemle her mevsim taze çilek yemek mümkün Çilek üreten Mehmet Atak: “Vatandaşlar ürünü dalından toplamayı daha çok seviyor”

İHA

Bu yöntemle her mevsim taze çilek yemek mümkün Çilek üreten Mehmet Atak: “Vatandaşlar ürünü dalından toplamayı daha çok seviyor”

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde topraksız çilek üretimi sayesinde vatandaşlar her mevsimde dalından çilek toplamanın keyfini sürüyor.
Sarıcakaya ilçesinde topraksız tarım yaygınlaşmaya başladı. Topraksız üründe hem fazla ürün alınırken, maliyetlerde düşük oluyor. Çiftçiler özellikle çilek üretimine yöneliyor. Topraklı bir çilek üretilen alanı topraksız üretimde kullanan çiftçiler 5 kat fazla ürün alıyor. Yaz meyvesi bu sayede 4 mevsim üretilebilir duruma geldi. Kış aylarında vatandaşların ve işletmelerin çilek ihtiyacını karşılayan ilçede her geçen gün topraksız ürün yetiştiriciliği de artıyor. Yaz aylarına oranla kış aylarında çilek de yaşanan fiyat artışı çiftçilerinde yüzünü güldürüyor. Bölgede ki çilek ihtiyacını gideren ilçe aynı zamanda dalından toplamak isteyen vatandaşlarında uğrak noktası oluyor.
“Vatandaşlar ürünü dalından toplamayı daha çok seviyor”
Korona virüs sonrasında şehirlerde bunalan vatandaşların ilçelere yöneldiğini anlatan Mehmet Atak isimli üretici, yılın 12 ayında yetiştirilmesinin mümkün olduğunu söyledi.
Yılın 3 ayında kendi istekleri doğrultusunda 3 ay dinlendirdiklerini ifade eden Atak, “3 ay uyuma dönemine giriyor. Bitkinin de insanlar gibi uyuması ve dinlenmesi gerekiyor. Ben yaklaşık 8 yıldır yapıyorum bu işi. Bu süreçte genellikle Eskişehir piyasasına gönderdik. Fakat bu sene konsepti değiştirdik. İnsanlar buraya gelip çileği kendileri seçerek topluyor. Bize sadece ücretini veriyorlar. Mesela bir müşterimiz, ‘Biz bir pazardan bunu alabiliriz fakat orada 10 liraysa ve siz 20 lira bile deseniz gelip bunu toplayacağız’ demişti. İnsanlar bunaldı. Kentleşme ve trafik gibi durumlardan dolayı böyle kırsal yerlere kaçmak istiyor. En azından hafta sonu bile olsa kafa dağıtalım istiyorlar. Çileği dalınan toplamak müthiş zevkli oluyor. Çiftçilik yapıyoruz ama bizim ki biraz farklı oluyor. Takım elbiseyle giriyorsun, kıyafetin kirlenmeden topluyorsun ve afiyetle yiyorsunuz. Teknik olarak çok iyi şartlarda olursak 15 ton ürün alabiliriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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