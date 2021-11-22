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Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

DHA

Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Raziye Ersal (40), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Çevre yolundan yolun karşısına geçmek isteyen Raziye Ersal'a, Ümit Ş., yönetimindeki 26 AEC 877 plakalı hafif ticari araç çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ersal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ersal'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürülürken, sürücü Ümit Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2021-11-22 10:32:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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