Otomobil talihlisi belirlendi

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Espark Alışveriş Merkezi tarafından gerçekleştirilen otomobil ödüllü çekiliş sonuçlandı.

12 Temmuz 11 Kasım tarihleri arasında 250 TL ve üzeri alışveriş yaparak kampanyaya katılanlar arasında gerçekleştirilen çekiliş, geçtiğimiz Cumartesi günü noter yetkilileri huzurunda sonlandı. Çekilişle MercedesBenz A 200 Sedan AMG 2021 model otomobilin kazananı belli oldu. Halka açık ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak alışveriş merkezi içinde gerçekleştirilen çekilişle büyük ödülün sahibi Deniz Aygün oldu.

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