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Üreme problemi olan erkekler dikkat Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Coşkun Kaya: "Yakın takip edilmelerinde fayda var"

İHA

Üreme problemi olan erkekler dikkat Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Coşkun Kaya: "Yakın takip edilmelerinde fayda var"

Günümüzde özellikle erkeklerin sıkça karşılaştığı üreme problemi hakkında konuşan Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Dr. Coşkun Kaya, "Çocuk sahibi olamayan erkeklerin belli bir oranında genetik hastalıklar saptanır" dedi.
Çağımızda sıkça görülen üreme problemleri, halk arasında kısırlık olarak tabir ediliyor. Özellikler erkeklerde yaşanan üreme problemlerinin birçok tetikleyici unsuru olabilirken bunların başında sigara, alkol, obezite, stres, fazla cep telefonu kullanımı, plastik kullanımı gibi sebepler geliyor. Farklı tedavi yöntemleri uygulanan rahatsızlık hakkında ise uzmanlar birçok kalıtsal hastalığın belirtisi olabileceği konusunda hastalarını uyarıyor.
"Genetik hastalıklar konusunda gerekli testlerin yapılması gerekiyor"
Üreme problemleri yaşayan hastaların bir kısmında genetik hastalık tespit edildiğini belirten Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı Dr. Coşkun Kaya, gerekli tetkiklerin yapılması gerektiğini söyledi. Kısırlık problemi yaşayanların hastalıklarını sadece çocuk sahibi olamama üzerine kısıtlamaması gerektiğini belirten Kaya, “Çocuk sahibi olamayan erkeklerin belli bir oranında genetik (irsi) hastalıklar saptanır. Bu hastalıklar sadece üremeyi değil aynı zamanda kalp damar hastalıklarına, akciğer hastalıklarına, şeker hastalığına da neden olmaktadır. Bu nedenle özellikle sperm sayısı ciddi derecede az saptanmış bu grup hastaların genetik hastalıklar konusunda gerekli testlerin yapılması; genetik testler ile bir hastalık tespit edildiğinde tüm dikkat sadece çocuk sahibi olmaya verilmemelidir. Çocuk olsun veya olmasın bu erkekler ilerleyen yaşamlarında genetik durumları konusunda ortaya çıkabilecek hastalıklar konusunda da yakın takip edilmelidir” ifadelerini kullandı.
“Yakın takip edilmelerinde fayda var”
Birçok hastalığın belirtisi olarak üreme problemi yaşanabileceğini belirten Uzman Dr. Coşkun Kaya, sadece hastaları değil yakınlarını da uyardı. Kalıtsal hastalık ihtimaline karşı hem hastaların hem de birinci derece yakınlarının kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Coşkun Kaya şu ifadeleri kullandı:
“Son yıllarda yapılan çalışmalarda, çocuk sahibi olamadığı için doktora başvuran erkekler uzun süre boyunca takip edildiklerinde bu erkeklerde ilerleyen yaşam dönemlerinde prostat kanseri, kalp krizi, testosteron eksikliği, obezite, sedef hastalığı, iltihaplı eklem romatizma hastalığı ve multipl skleroz (MS) gibi hastalıklarının doğal yollarla çocuk sahibi olan erkeklere göre daha sık saptandığı ortaya konmuştur. Hala çocuk sahibi olamamakla bu hastalıkların arasındaki ilişki net olarak ortaya konamasa da doğal yollarla çocuk sahibi olamayan erkeklerin bu hastalıklar açısından yakın takip edilmelerinde fayda vardır. Yine bu grup erkeklerin 1. derece yakınları takip edildiğinde onlarda da testis kanseri, prostat kanseri, kan kanseri, tiroit kanseri ve cilt kanserinin daha sık saptandığı ortaya çıkmıştır. Bu yüzden çocuk sahibi olamayan erkekler ve onların 1. derece yakınları yukarıda bahsi geçen hastalıkların erken belirtileri konusunda bilgilendirilmeli, belli aralıklarla tarama programlarına alınmalıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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