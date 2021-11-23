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Pazarcı esnafının başı arabalarla dertte Caddeye park edilen arabalar pazarcılara sorun oluşturuyor

İHA

Pazarcı esnafının başı arabalarla dertte Caddeye park edilen arabalar pazarcılara sorun oluşturuyor

Eskişehir'de pazarın kurulduğu alandan çekilmeyen araçlar ilginç görüntüler oluştururken, pazarcı esnafını da zor durumda bıraktı.
Eskişehir’de her hafta pazartesi günü Balkan Caddesi’nde kurulan semt pazarında tezgâh açan pazarcı esnafı, bir önceki geceden sokağa park edilen araçlardan şikayetçi. Cadde üzerinde bulunan araçlar sabahları tezgâh kurmak isteyen esnafın sorun yaşamasına sebep oluyor. Bazı esnaflar bu sorundan dolayı kendilerine yer bulamayıp farklı yer arayışına giriyor veya tezgâh açamayıp elleri boş evlerine dönüyor.
“Tabelalar yetersiz kalıyor”
Uzun yıllardır Eskişehir’de pazarcılık yapan Necdet Gömer, neredeyse her hafta aynı sorunla karşılaştıklarını söyledi. Belediyenin cadde girişlerine koyduğu tabelalara rağmen vatandaşların araçlarını kaldırmadığını belirten Gömer, “Ben bir esnaf olarak tezgahımı kurmak için sabah 7.308.00 saatleri civarında buraya geldiğimde muhakkak bir araçla karşılaşıyorum. Bu araçların geceden buraya koyulmaması için önlem alınması gerekiyor. Belediye her 100 metrede bir pazarın kurulacağına dair bir levha koymalı. Bazı yerlerde küçük tabelalar var fakat bunlar yetersiz kalıyor. Bu durumdan tüm pazar esnafı olarak şikayetçiyiz. Bir an önce önlem alınmasını temenni ediyoruz” dedi.
Söz konusu sorun yüzünden komşu esnafın bugün tezgahını farklı bir yere kurmak zorunda kaldığını belirten Gömer, “Normalde yan tarafıma tezgâh açan bir esnaf arkadaşım bugün bu araç yüzünden kendi yerine tezgâh açamadı. Allahtan gelmeyen pazarcılar oldu ve onların yerine tezgâh açtı. Yoksa arkadaşımız ekmeğinden olacaktı. Bu durum devam ettiği sürece her hafta birçok arkadaşımız aynı sorunu yaşayabilir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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