Eskişehirli öğrenci uluslararası başarıya doymuyor STEM Olimpiyatları’nda dünya beşincisi olan genç, gözünü Willkommen’e çevirdi 7’nci sınıf öğrencisi yabancı dil sınavında Türkiye’yi temsil ediyor Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin: “Türkiye’yi temsil etmesi tüm eğitimcilerimizi mutlu edecektir”

Eskişehir’de yaşayan 7’nci sınıf öğrencisi Hasan Efe Ar, 12 ülkeden öğrencilerin katıldığı uluslararası dil sınavı Willkommen’de derece kazanmayı bekliyor.

Çağfen Koleji’nde öğrenim gören 7’nci sınıf öğrencisi Hasan Efe Ar, uluslararası dil sınavı Willkommen’e İngilizce dalından katılarak finale kaldı. 12 farklı ülkeden öğrencilerin yer aldığı sınavın final aşamasında 40 sorudan 36’sını doğru cevaplayan Ar, uluslararası düzeyde derece kazanmak için sınav sonuçlarının açıklamasını bekliyor. Daha önce katıldığı Uluslararası STEM Olimpiyatları Genel Kategorisi’nde dünya beşincisi olan Ar, önümüzdeki süreçte farklı yarışmalarda da başarı elde ederek Türkiye’yi birçok alanda temsil etmek istiyor.



“Ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum”

Sınava hazırlanma sürecinde yaşadıklarını anlatan Hasan Efe Ar, “Çağfen Koleji bize uluslararası sınavlara katılma fırsatı sunduğu için, öğretmenlerimin de desteğiyle sınava katıldım. Sınavda yarı finale yükseldim ve burada yüz yüze sınava girdim. 51 sorudan 50 tanesi şıklıydı. 1 soru da makaleydi. Belirli bir konu üzerine yazı yazdık. 2 hafta önce de final sınavına online olarak girdim. Bu sınavda da 40 tane şıklı soru ve 1 tane makale sorusunu yanıtladım. Öğretmenim bana çok yardımcı oldu, sınava girmeden önce ipuçları verdi. Final sınavında 40 sorudan 36’sını doğru yaptım. Makalenin sonucu ise henüz belli olmadı. Ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum. Bundan sonraki hedefim iyi bir lise kazanıp sonrasında da yazılım mühendisliği okumak” dedi.



“Şu anda finalistlerin sıralanmasını ve final sonuçlarını bekliyoruz”

Öğrencisinin elde ettiği başarıdan dolayı gururlu olduklarını ifade eden Çağfen Koleji Yabancı Dil Zümre Başkanı Funda Demir, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Hasan Efe 7 yıldır bizimle. Yabancı dil eğitim programımıza, tüm süreç ve uygulamalarımıza dahil olan, İngilizce ve Fransızca’yı da çok seven bir öğrencimiz. Bunun çok faydasını gördük. Sınav öncesinde onunla sınavda çıkabilecek konular ve örnek sorular üzerinden birkaç tekrar yaptık. Hasan Efe çok güzel bir başarı elde etti. Yarı finalde 50 soru üzerinden 36 doğru yaptı. Bu da ülke çapında 7’nci sınıflar içerisinde ülke çapında verilen en iyi sonuçtu. Öğrenciler kendi kategorilerinde final sınavına da girdiler. Finalde de Hasan Efe 40 sorudan 36 doğru yaptı. Şu anda finalistlerin sıralanmasını ve final sonuçlarını bekliyoruz. Umarım oradan da güzel bir başarı elde ederiz.”



“Yabancı dil konuştukça öğrenilen, daha rahat ortaya konulabilen bir alan”

Yabancı dil eğitiminin öğrenciler açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, “Öğrencimi ve arkasından ona emek veren tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Yabancı dil bizim için önemli, 21’inci yüzyılın en önemli kavramlarının başında yabancı dili ana dil gibi konuşabilme yetenekleri ortaya çıkıyor. Öğrencimizin de ortaya koyduğu yabancı dil başarısı hem bizi, Eskişehir’i hem de Türkiye’yi temsil etmesi tüm eğitimcilerimizi mutlu edecektir. Yabancı dil eğitimi açısından bazı planlarımız var. Yabancı dil konuştukça öğrenilen, daha rahat ortaya konulabilen bir alan. Öğrencilerimizin okul içerisinde gösterdikleri her türlü başarıyı desteklemekten ve onların arkalarında olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

