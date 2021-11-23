Balkonu yapıp kapıyı unuttular Apartmanda tek balkon var onun da kapısı yok Balkon var kapısı yok

Eskişehir Tepebaşı ilçesinde bir apartmanın kapısı olmayan balkonu, görenleri hayrete düşürüyor.

Eskişehir Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ilginç mimarisi vatandaşların dikkatini çekiyor. Balkon olmasına rağmen giriş, çıkış için bir kapı olmaması akıllarda soru işareti oluşturuyor. Söz konusu apartmanda yalnızca tek bir dairede balkon olması da durumu ilginçleştiriyor. Çevredeki vatandaşlara göre oldukça tuhaf gözüken kapısız balkon, ilk bakışta kolay fark edilemiyor. Görenleri şaşırtan balkonun, hangi amaçla kapısız yapıldığı bilinmiyor.

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