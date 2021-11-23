İkinci el cep telefonu alışverişinde büyük risk Telefoncu Şükrü Efe: “İkinci el cep telefonlarında dolandırılma riski çok yüksek”

İnternetten yapılan ikinci el cep telefonu alışverişlerinde bulunan dolandırılma riskinden korunmak için telefoncular vatandaşları esnaftan cihaz almaları konusunda uyarıyor.

Günümüzde sıkça rastlanan internet alışverişinde dolandırılma olaylarına karşı vatandaşların bireysel önlem almaları büyük önem taşıyor. İnternetten alışverişi yapılan özellikle ikinci el cep telefonlarında risk oranı yükseliyor. Çalıntı, arızalı, tamir görmüş cihazların ucuz fiyatlara dikkatsiz alıcılara satılmasına karşı telefoncuların tek önerisi ise esnaftan alışveriş yapılması oluyor.

“İkinci el cep telefonlarında dolandırılma riski çok yüksek”

Eskişehir’de uzun yıllardır telefonculuk yapan Şükrü Efe, internetten yapılan ikinci el cep telefonu alışverişinde aldığı cihazın bozuk olduğu şikayetiyle kendilerine geldiğini belirtti. Dolandırılmaktan korunmak için esnaftan alışveriş yapılması gerektiğini söyleyen Efe, şu ifadeleri kullandı:

“İnternet üzerinden alınan ikinci el cep telefonlarında dolandırılma riski çok yüksek. Genel olarak cihazların kutusu ve faturası olmuyor. Nereden alındığı belli olmuyor. Çalıntı veya arızalı cihaz olabiliyor. Son zamanlarda da yurtdışı kayıtlı cihazlar çok fazla piyasada yer ediyor. Sahte IMEI numarası tanımlanan telefonlar bir süre sonra kullanıma kapanıyor. İkinci el cep telefonu alacak kişiler için esnaftan alışveriş yapmaları en sağlıklı yöntemdir. En azından cihazı rahatça incelerler ve karşılarında muhatap alabilecekleri bir işyeri olur. Cihazı aldıktan sonra da bir sorun ile karşılaştıkları takdirde gelebilecekleri bir yer olmuş olur. Birçok kişi internette bulduğu bir cihazı satın aldığında, kendisine satan kişiye bir daha ulaşamıyor. Esnaftan yaptıkları alışverişte böyle sorunlar yaşamazlar”.

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