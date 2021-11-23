Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı önceki aya göre arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 307 bin 746’a ulaştı.

TÜİK verilerine göre, ülke genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 7.9, bir önceki yıla göre yüzde 25.1 azaldı. OcakEkim döneminde ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 17.4 artarak 25 milyon 105 bin 532 oldu. Eskişehir’de ise trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 802 adet artarak, 307 bin 746’a ulaştı.

Eskişehir’deki taşıtların 179 bin 533 adetini otomobil, 48 bin 794 adetini kamyonet, 35 bin 632’sini motosiklet, 25 bin 345 adetini traktör, 10 bin 913 adetini kamyon, 4 bin 11 adetini minibüs, 2 bin 705 adetini otobüs, 813 adetini ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğu belirtildi.

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