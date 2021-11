Tuz lambalarının faydası saymakla bitmiyor Koray Özkılıç: “Yaşam fonksiyonlarını destekleyici özelliği bulunur”

Günümüzde hemen her yerde sıkça gördüğümüz tuz lambaları havadaki fazla nemi ve radyasyonu emme gibi birçok özelliğiyle insan sağlığının korunmasında adeta kalkan görevi görüyor.

Genel olarak kaya tuzundan ve himalaya tuzundan yapılan ‘Tuz Lambası’ her geçen gün popülerliğini artırıyor. Tuz kalıplarının içi oyularak ampul yerleştirilen tuz lambaları, birçok alanda kullanılıyor. Günümüzün sık kullanılan teknolojik cihazlarının yoğun şekilde yaydığı radyasyonu da emdiği bilinen tuz lambaları içindeki ışığın etkisiyle ısınarak ortamdaki fazla nemi emiyor. Nem dengesinin sağlanmasıyla solunumu kolaylaştıran tuz lambalarının kas ağrılarını da dindirdiği söyleniyor. İnsan vücudunda bulunan mineral ve elementlerden 84 tanesini bünyesinde bulunduran kaya tuzu ile himalaya tuzu, Çin gibi ülkelerin tıbbi tedavi yöntemleri arasında da bulunuyor.

“Yaşam fonksiyonlarını destekleyici özelliği bulunur”

Eskişehir’de aktarlık yapan Koray Özkılıç, tuz lambalarının her geçen gün daha çok tercih edildiğini belirtti. Tuz lambalarının şuanda bilinen kadar bilinmeyen de birçok faydası olduğunu ifade eden Özkılıç, solunum düzenleme ve radyasyon emme özelliklerinin herkesçe bilindiğini söyledi. İnsan vücudundaki birçok mineral ve elementin kaya tuzu ve himalaya tuzunda da bulunduğunu, böylelikle insanın yaşamsal fonksiyonlarını desteklediğini belirten Koray Özkılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Kaya tuzu ve himalaya tuzu geçmiş dönemlere kadar dayanıyor. Kaya tuzu ve himalaya tuzu insan vücudunda bulunan minerallerin ve elementlerin 84’ünü bünyesinde barındırır. Böylelikle vücudun yaşam fonksiyonlarını destekleyici özelliği bulunur. Mikrop kırıcı özelliği vardır. Astım ve koah hastalarının solunumunu kolaylaştırır. Kalp damarlarının sertleşmesini engeller. Bunların yanı sıra dini açıdan bakarsak Peygamber efendimizin yemekten önce ağzına bir tutam tuz attığını ve su içtiğini biliyoruz. Himalaya tuzu insanlardan uzakta yetiştiği için temiz ortamdan kaynaklı olarak kaya tuzuna göre daha çok fayda bulundurur diyebiliriz. Çin tıbbında tuz odaları kullanılıyor. Himalaya ve kaya tuzundan yapılan odalarda hastalar bir süre bekletiliyor. Günümüzde teknolojik ürünlerin yaydığı radyasyona karşı kalkan görevi görüyor. Himalaya tuz lambası alıp cihazların yanında bulunduruyorlar. Teknolojik ürünlerin yaydığı radyasyonu emiyor. Evdeki odalarda kullanılan tuz lambaları astım ve koah hastalarının solunumunu rahatlatıyor. Tuz lambası bulunduğu ortamdaki nemi de emiyor. Lamba olarak kullanılmasının sebebi de içindeki ampul ısındıkça tuzun radyasyonu emme oranı da artıyor.”

