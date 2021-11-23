AKM’de 'Eserleriyle Danyal Mantı’ya Saygı Konseri' gerçekleştirildi

‘Eserleriyle Danyal Mantı’ya Saygı Konseri’ Anadolu Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Opera ve Balo Salonu’nda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Öğr. Gör. Danyal Mantı için düzenlenen saygı konserine, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Erol İpekli ve çok sayıda müziksever katıldı. Rahatü’l Ervah Takımı ve Nadir Makamlarda Eserler adlı iki bölümden oluşan konser Mete Edman (hanendekudüm), İlayda Aksu (hanendekudüm), Esra Berkman (kanun), Meriç Düzbaş (tanbur) ve Tolga Saraçoğlu’ndan (ney) oluşan Anadolu Makam Topluluğu tarafından icra edildi. Konserin sonunda ise Konservatuvar Müdürü Prof. Erol İpekli tarafından Öğr. Gör. Danyal Mantı’ya çiçek takdim edildi.

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