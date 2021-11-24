Ters yönden gelen araç kazaya davetiye çıkarttı Bölünmüş yolda ters yönden ilerleyen araç yürekleri ağza getirdi Eskişehir’de saniyelerle kazanın önüne geçildi Ters yönden gelerek trafiği birbirine kattı

Eskişehir’de gece saatlerinde trafikte ilerleyen araç sürücüsünün, ters yönden gelen araca çarpmaktan kıl payı kurtulma anı kameraya yansıdı.

Olay, Orhangazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. 3 şeritli bölünmüş yolda seyir halindeki araç sürücüsü, güzergah üzerinden ters yönden gelen başka bir araç olduğunu fark etti. Yolun hafif eğimli olması nedeniyle ters yönden gelen aracı son andan fark eden sürücü, dikkati sayesinde saniyelerle kazanın önüne geçti. Seyir halindeki sürücü kazayı önlemek için hemen şerit değiştirdi. Ters yönden gelen duyarsız sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Gece saatlerinde yaşanan ilginç olay, araç kamerası tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, hem kendi hem de karşı tarafın canını hiçe sayan sürücüye tepki gösterdi.

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