Bu okul projeye doymuyor Pandemi sonrasında AB projeleri kaldığı yerden devam ediyor

Eskişehir Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Avrupa Birliği (AB) projelerine pandemi sonrasında kaldığı yerden devam ediyor.

Birçok AB projesiyle öğrencilerin dünyayla etkileşimini arttırmayı amaçlayan Eskişehir Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, pandemi nedeniyle çalışmalarına ara vermişti. Okullarda hem ulusal hem de uluslararası bağlamda akademik eğitime olduğu kadar, kültürel faaliyetlere de ket vuran pandemi kısıtlamalarının azaltılması ile projelere hız kazandıran okulun yurtdışı gezi ve eğitimleri de yeniden başladı. Okul Müdürü Hüseyin Baş öncülüğünde okulda bulunan öğretmenlerin de katıldığı yurt dışı programlarında öğrenciler eğitimlerine katkı sağlıyor.

Fiziksel akran zorbalığına hazırladıkları kısa filmlerle dikkat çektiler

2019 yılında başladıkları, ancak pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları AB Erasmus+ projelerine 20212022 eğitim öğretim yılında hızlı bir başlangıç yapan okulun İngilizce öğretmenleri Gülçin Yılmaz Şahin ve Şeyda Şerbetcioğlu koordinatörlüğünde yürütülen “Anti Bullying Campaign (ABC)” isimli proje hayata geçirildi. Proje kapsamında, okul müdür yardımcısı Bülent Özdemir, 3 öğretmen ve 5 öğrencinin de katılımıyla Romanya`nın Satu Mare şehrine gezi düzenlendi. Projenin 3’üncü basamağı olan bu gezide Türkiye’nin yanı sıra, Romanya, İtalya ve Almanya’dan da katılan öğrencilerden oluşturulan gruplar, “Fiziksel Zorbalık” temalı kısa filmler çektiler. Fiziksel akran zorbalığına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan kısa film çalışmaları bir hafta sürdü.

Anime yoluyla ‘değerler’ anlatıldı

Okulun diğer bir çalışması “European Values with Manga” projesi kapsamında Türkiye, Romanya ve Portekiz ülkelerinden öğrencilerin katılımıyla Yunanistan’ın Kavala şehrindeki 6th Senior High School of Kavala okulu ziyaret edildi. Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 3 öğretmen ve 5 öğrencinin yer aldığı bu programa 5 ülke ve 6 okul katıldı. Yunanistan’ın ev sahipliğinde yapılan etkinlik ve çalışmalarla gençler arasında dünyaca popüler olan “Anime” yoluyla “değerlerin” tanıtımı hedeflendi. Eşitlik temasının işlendiği toplantıda öğrenciler öncelikle Üniversite Hocası Dimitrios Ntoumpouridis tarafından senaryo eğitimi aldılar. Sonrasında animeye dönüştürecekleri senaryoları inceleyerek takım çalışması yaptılar. Proje kapsamında Selanik’te Atatürk’ün evini de ziyaret etme fırsatı bulan öğrenciler, duygulu anlar yaşadı.

