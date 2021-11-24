TÜRKAV'da "Anadolu Erenleri" konuşuldu

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şubesi “Salı Söyleşileri” kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yüksel Kayın katılımcılara ‘Anadolu Erenlerini’ anlattı.

2021 yılının UNESCO tarafından Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran Yılı ilan edilmesi sebebiyle Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına büyük katkılar sağlayan, ‘Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe, Hacı Bektaşı Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü, Ahi Evran Fütüvvet ve Esnaf Teşkilatları alt başlıklarıyla ele alındı. TÜRKAV Şube Başkanı Hasan Çoban, "Anadolu’nun manevi hamurunu yoğuranları yakından tanıma fırsatı bulan dinleyiciler için doyurucu bir söyleşi oldu. Yüksel Kayın öğretmenimize teşekkür ederiz. TÜRKAV Eskişehir Şubesinin Salı Söyleşileri her hafta farklı konu ve konuklarıyla devam edecektir" dedi.

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