Başkan Ataç’tan 25 Kasım mesajı

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajında, kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarının son yıllardaki artışına dikkat çekti. Mesajında kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Başkan Ataç, “Ülkemizde meydana gelen kadın cinayetleri, 2000'li yıllar ile birlikte büyük artış göstermiştir. Toplumsal yaşantımızın her kademesinde doldurulamaz yerleri olan kadınlarımız, yaşamın içinde eşit olarak var olma mücadelesi verirken; tecavüz, şiddet, istismar ve ölüm ile yok edilen hayatları, içimizi acıtıyor. Kadına karşı şiddet, dünya tarihinde insanlık suçu ve kara bir lekedir. Yaşam hakkının gasp edilmesinin iyi hali ve ceza indirimi olmaması gerektiği, meydana gelen her kadın cinayeti sonrası anlaşılmakta fakat gerekli düzenlemeler bir türlü yapılmamaktadır. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu raporlarına göre Türkiye'de, 20102020 yılları arasında toplam 2 bin 296 kadınımız cinayetlere kurban gitti. Bu rakam düşünüldüğünde; Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adı ile İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi, kadınlara karşı şiddete ve kadın cinayetlerine göz yummak demektir. Bizler ise yaşanan tüm olumsuzluklara karşı, dün olduğu gibi bugün de kadına yönelik şiddete, yine kadınerkek kol kola karşı çıkacağız. Bu düşünceler ile tüm kadınlarımızı selamlıyor, yaşam hakları elinden alınmış tüm kadınlarımızı ise saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.