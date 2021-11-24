Yağmur yağdı Adalar boş kaldı Adalar sessizliğe büründü

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Güne yağmurlu başlayan Eskişehir'de yaya yoğunluğuyla bilinen cadde ve sokaklar boş kaldı.

Eskişehir’in en işlek yaya yollarından biri olan, Adalar diye tabir edilen Porsuk Bulvarı, yağmurun etkisini göstermesiyle birlikte boş kaldı. Güneşli havalarda adeta insan seli yaşanan Porsuk Bulvarı yağışla birlikte adeta sessizliğe büründü.

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