Başkan Alp öğretmenlerin gününü hediye vererek kutladı

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Eskişehir Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki öğretmenleri ağırladı.

Başkan Özkan Alp, makamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Taşdemir ve okul idarecilerini kabul etti. İlçede görev yapan tüm öğretmenlere isme özel hatıra kalem hediye eden Alp, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

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