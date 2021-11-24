İİBF’de Dış Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İktisat Bölümü’nün ilk Dış Danışma Kurulu toplantısı İİBF Fakülte Proje Odası’nda gerçekleştirildi.

Dış Danışma Kurulu toplantısında İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Kutlu’nun yanı sıra Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Servet Turan, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli katıldı. Kurul üyelerinden Roma Ekonomi Müşaviri Doç. Dr. Hasan Murat Ertuğrul ile Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Benli ise toplantıya çevrimiçi olarak katıldı.



Toplantıda üniversite sektör iş birliği konuşuldu

Toplantının gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren kurul üyeleri, üniversite, sanayi ve sektör arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik fikirlerini paylaştılar. İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin genel bilinç, bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, ders programlarının ve içeriklerinin sanayi ve sektörün öncelikleri ile ihtiyaçları göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi, staj kurumunun yeniden yapılandırılarak güçlendirilmesi ve proje tabanlı staj olanaklarının arttırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, küreselleşen dünyanın talep ettiği insan kaynağının yetiştirilmesinde uluslararası öğrenci değişim programlarının önemine de dikkat çekildi.



Sonraki toplantı 2022 yılında

Dış Danışma Kurulu toplantısının bitiminde, atılan bu ilk adımın devamı yönünde kararlılıklarını vurgulayan katılımcılar, 2022 yılında tekrar bir araya gelmek için fikir birliği sağladı. Toplantıya katılan akademisyenler ise görüşülen hususların gerektirdiği revizyonların gelecek eğitimöğretim yılı itibariyle ders program ve içeriklerine yansıtılmasına ilişkin somut adımları atacaklarını belirtti.

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