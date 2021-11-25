“Barok'tan Günümüze Obua Piyano Resitali” dinleyicilerle buluştu

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Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Barok'tan Günümüze Obua Piyano Resitali”, Anadolu Üniversitesi Koral Çalgan Salonu'nda gerçekleştirildi.

Piyanoda Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarından Öğr. Gör. Ruba Pakdemir Peker, Obua'da ise Doç. Bayram Bayramoğlu'nun sahne aldığı konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Dinleyicilere obua, barok müzik ve barok müzik sanatçıları hakkında bilgilerin de aktarıldığı konserde, Johann Sebastian Bach'ın “Obua Klavsen Sonatı Sol Minor”, Camille Saint Saens'in “Obua Piyano Sonatı Op.166 Re Majör”, Heinz Holliger'in “Studie über Mehrklange” ve Antonio Pasculli'nin “La Favortia” adlı eserleri seslendirildi.

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