Minik öğrenci sokak hayvanlarını unutmadı

Eskişehir ’de 2’inci sınıf öğrencisi kış aylarının gelmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan kediler için getirdiği mamaları dağıtmaları için arkadaşlarına vererek, örnek bir davranışa imza attı.

Cengiz Topel İlkokulu 2'inci sınıf öğrencisi Mira Öncüer örnek olacak bir davranışa imza attı. Kış aylarında yemek bulmalarının zor olduğunun bilincinde olarak arkadaşlarının dağıtması için sınıfa kedi maması getirdi. Sokak hayvanlarının aç kalmamasını isteyen Öncüer, sınıfta öğretmeni Volkan Kaplaner’in de desteği ile getirdiği kedi mamalarını arkadaşlarına teslim ederek mahallerinde dağıtmalarını istedi.

Arkadaşlarına mahallerinde mamaları kediler için dağıtmalarını isteyen Öncüer, “Dört mevsim de sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçları var. Canlarımızı unutmayalım” dedi. Sınıf öğretmeni Volkan Kaplaner ise duyarlı davranışından dolayı öğrencisini tebrik etti.

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