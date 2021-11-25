Öğretmenler için yemek organizasyonu düzenlendi

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Sivrihisar Eğitim Vakfı (SEV), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği yemek organizasyonunda öğretmenleri ağırladı.

Etkinliğe Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan, Eski Belediye Başkanı Yaşar Yurttaş, Sivrihisar İslami İlimler Vakfı Başkanı Mustafa Altan, SEV Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçede görev alan okul müdürleri ve öğretmenlerin yanı sıra bazı oda başkanları da katıldı. Etkinlikte şeref konuğu olarak davet edilen, iş yerlerinde üretim yaparak yıllarını ilçe halkına hizmet vererek geçiren yorgan ustası Kemal Çini, sarkacı Yılmaz Baykal ve terzi Ziya Ünalan’a plaket takdim edildi.

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