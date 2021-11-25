İnönü’de Öğretmenler Günü kutlandı

Eskişehir İnönü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı.

İnönü Vehbi Koç ve İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçede görevli öğretmenler ve kurum amirleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında ilçe öğretmenlerinden emekliliğe ayrılan Veli Candar’a, Kaymakam Kurt tarafından hizmet şeref belgesi takdim edildi.

Kutlama programı, öğrencilerin şehit öğretmenler ve ben öğretmen olmak istiyorum konulu oratoryo gösterileri, öğretmen korosu ve video gösterileri ile devam ederken hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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