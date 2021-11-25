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İndirimle 14 yıl hapis cezası alan cinayet sanığı: Kardeşim gibi seviyordum

DHA

İndirimle 14 yıl hapis cezası alan cinayet sanığı: Kardeşim gibi seviyordum


Ali Naki ERDOĞAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Beylikova ilçesinde, arkadaşı Zeki Asya´yı (52) kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin Balcı, 'haksız tahrik' indirimiyle 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada son sözü sorulan Balcı, "Zeki´yi kardeşim gibi seviyordum, öldürmek istemedim" dedi.
Beylikova ilçesinde mayıs ayında buluşan Zeki Asya, Hüseyin Balcı, Engin S., Aykut O. ve Ahmet T., birlikte alkol aldı. Bir süre sonra Hüseyin Balcı ile Zeki Asya arasında tartışma çıktı. Hüseyin Balcı, yanında taşıdığı bıçakla Asya´yı kalbinden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zeki Asya´nın hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Balcı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Balcı hakkında Eskişehir 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'kasten öldürmek´ten ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sanık Hüseyin Balcı, karar duruşmasında, hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemede son savunmasını yapan Zeki Balcı, öldürme kastının olmadığını öne sürerek, "Ben gırtlak kanseriyim, konuşmakta güçlük çekiyorum. Birlikte alkol alırken Zeki, kanser nedeniyle boğazımda açılan deliğe elini soktu. Ben ondan kurtulmak için çok uğraştım. Evimden gitmesini istedim fakat başaramadım. Karın bölgeme bıçakla vurarak, `Beni öldürmezsen ben kendimi öldürürüm´ dedi. Boğazımla uğraşmaya devam etti. Ellerimi tutunca konuşamadım. Çocuk ve torunlarıma küfür de etti. Bir ara onun üzerine düştüm. Bu esnada mı yoksa başka bir zaman mı maktul yaralandı, bilmiyorum. Zeki´yi kardeşim gibi seviyordum, öldürmek istemedim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Balcı´yı 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak, 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN
2021-11-25 16:03:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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