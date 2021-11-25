Üreticilere tarımsal ürünlerin muhafazası anlatıldı

Tepebaşı Belediyesi tarafından üreticiler için gerçekleştirilen eğitim çalışmasında, tarımsal ürünlerin muhafazası konusu uzmanlarca anlatıldı.

Tepebaşı Belediyesinin, düzenlediği “soğuk hava deposunda tarımsal ürünlerin muhafazası” eğitimi de tarım üreticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi tarafından hazırlanan ve BEBKA’nın desteklediği “Sürdürülebilir Tarımsal Üretimde Kaynak Verimli Soğuk Hava Deposu” projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimde Dr. Öğr. Üyesi Kenan Sönmez, bahçe ürünlerinin muhafazası ve pazara hazırlanması konularını detaylı biçimde aktardı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim çalışmasında üreticilere katılım belgesi de verildi.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üreticilere yönelik eğitim çalışmalarının süreceğini belirtti.

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