Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEI artık haftada bir adet helikopter motoru üretebiliyor Üretilen 50’nci ‘Yerli Kara Şahin’ motoru teslime hazır TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit: “Haftada bir motor üretecek kapasiteye ulaşmış vaziyetteyiz” “Tesliminden sonra 25 yıl boyunca motorların bakım ve onarımı TEI’ye ait” “Bunlar adette küçük, hacimde küçük, kıymeti yüksek şeyler”

İHA

TEI artık haftada bir adet helikopter motoru üretebiliyor Üretilen 50’nci ‘Yerli Kara Şahin’ motoru teslime hazır TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit: “Haftada bir motor üretecek kapasiteye ulaşmış vaziyetteyiz” “Tesliminden sonra 25 yıl boyunca motorların bakım ve onarımı TEI’ye ait” “Bunlar adette küçük, hacimde küçük, kıymeti yüksek şeyler”

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Şahin, ‘Yerli Kara Şahin’ olarak da bilinen T700 motorunun 50’ncisini teslime hazır hale getirdiklerini belirterek, “Artık haftada bir motor üretecek kapasiteye ulaşmış vaziyetteyiz” dedi.
TEI, 2010’lu yılların başında ön çalışmaları yapılan ve 2014 yılında imzalanan ‘Yerli Kara Şahin’ üretme projesinde, 50’nci helikopter motorunu teslime hazır hale getirdi. ‘Genel Maksat Helikopter’ olarak da bilinen Skorsky helikopter motoru T700’ün tamamlanışı, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TEI Yönetim Kurulu Üyeleri ve TEI çalışanlarının katıldığı tören ile kutlandı.
“Pandemi döneminde bile hiçbir gecikme olmadan teslim etmenin gururunu yaşıyoruz”
Törende konuşmasını gerçekleştiren TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, “Şu anda teslimini yapmakta olduğumuz T700TEI701D motoru, T700 motoru olarak biliniyor. Skorsky helikopterlerinin 2 bin beygirlik bir motoru, ama Türkiye’de ‘Yerli Kara Şahin’ diye de biliniyor. Bu motoru 2018’den bugüne üretiyoruz. Bugün 50’ncisini teslim etme gururunu yaşadığımız rakamlara ulaştık. Şu anda bizim ürettiğimiz, motor seri isim plakası bize ait olan 50’nci motorumuz. General Electric bize lisanslı üretim hakkı verdi, üretiyoruz. Motorun bütün sorumluluğu da bize ait. Sözleşme bittiğinde bütün motorları teslim ettiğimiz zaman 25 yıl boyunca bu motorların bakım ve onarımından da biz sorumlu olacağız. Proje kapsamında toplamda 236 adet motor üretme yükümlülüğümüz var, bunu zaman ve takvime uygun olarak yerine getiriyoruz. 50’nci motor, anlaşmaya göre Kasım ayında teslim edilmesi gereken bir motordu ve sözleşmede olduğu gibi pandemi döneminde bile hiçbir gecikme olmadan teslim etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Şu an itibariyle bu motordan 63 adet üretmiş durumdayız”
Motorları seri imalat olarak ürettiklerini ve her motorun üretimden sonra bir dizi teste sokulduğunu belirten Genel Müdür Akşit, testlerden geçip müşteri tarafından kabulü yapılıp onaylanan motorların teslim için gönderildiğini aktardı. Akşit, “50’nci motorumuzun kabulü yapıldı, inşallah bu törenden sonra müşterimiz TAI’ye, Ankara’ya gönderilecek. Diğer motorlarımız da sırayla testlere giriyor. Şu an itibariyle 63 tane bu motordan üretmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.

“Bunlar adette küçük, hacimde küçük, kıymeti yüksek şeyler”
Konuşmasının devamında TEI olarak haftada bir helikopter motoru üretecek kapasiteye ulaştıklarını müjdeleyen Akşit, bu durumun havacılık sektöründe azımsanmaması gerektiğinin altını çizdi. Akşit, TEI ekibini kutladığı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Güzel bir haber vereyim, şu andan itibaren artık haftada bir motor üretecek kapasiteye ulaşmış vaziyetteyiz. Daha önceki konuşmalarımda duyduğunuzda ‘Artık iki haftada bir motor üretebiliyoruz’ derken, şu anda haftada bir üretecek noktaya gelmiş durumdayız. Otomotiv sanayiinde yıllık 1, 1 buçuk milyon adetlerden bahsediyoruz, havacılık sektöründe bu kadar yüksek adetler mümkün değil. Bu dediğimiz haftada bir adet, gerçekten büyük bir adet. Halkımız otomotiv sanayi ile karıştırmasın, günde binlerce üretmek gibi şeyler havacılık sektöründe yok. Bunlar adette küçük, hacimde küçük, kıymeti yüksek şeyler. Her biri milyonlar değerinde teknoloji ürünü. Tasarımı da üretimi de testi de teknoloji gerektiren ürünler. Biz de TEI ile bu teknoloji seviyesinde olduğumuzu gururla ilan ediyoruz. Takvimi hiç şaşırmadan zamanında teslimat yapan, bunun için gayret gösteren bütün ekibimizi buradan tebrik ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar.”
TEI Genel Müdürü Akşit’in konuşmasının ardından pasta kesilerek, yapımı tamamlanan helikopter motorlarıyla hatıra fotoğrafı çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu keklikler doğal dengeye katkı sağlıyor Belediye tarafından üretilen keklikler zirai mücadele için doğaya salınıyor İsteyen vatandaşlar ücretsiz şekilde keklik alabiliyor İnönü Belediyesi’nde görevli Fikret Dağlar: “Keklik, süne ve kene gibi zararlı hayvanlar için doğada faydalı bir hayvan”
YEREL HABERLER Bu keklikler doğal dengeye katkı sağlıyor Belediye ...
Sivrihisar’da KKYDP bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Sivrihisar’da KKYDP bilgilendirme toplantısı yapıldı
Üreticilere tarımsal ürünlerin muhafazası anlatıldı
YEREL HABERLER Üreticilere tarımsal ürünlerin muhafazası anlatıldı
Ahmet Ataç’tan öğretmenlere özel kutlama
YEREL HABERLER Ahmet Ataç’tan öğretmenlere özel kutlama
Nadir Küpeli öğretmenlerle buluştu EOSB Başkanı Küpeli: “Yetiştireceğiniz nitelikli gençlere ülkemizin çok ihtiyacı var”
YEREL HABERLER Nadir Küpeli öğretmenlerle buluştu EOSB Başkanı ...
Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Yapı Fuarı’nda
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Yapı Fuarı’nda
Vezneler hafta sonu açık olacak
YEREL HABERLER Vezneler hafta sonu açık olacak
İndirimle 14 yıl hapis cezası alan cinayet sanığı: Kardeşim gibi seviyordum
YEREL HABERLER İndirimle 14 yıl hapis cezası alan cinayet sanığı: ...
“İnternet ortamına sunulan veriler kolay kolay silinmiyor” Anadolu Üniversitesi Araş. Gör. İsmail Kaplan: “Sosyal medya gerçek hayatın dışarısında var olan bir dünyadan ibaret”
YEREL HABERLER “İnternet ortamına sunulan veriler kolay kolay ...
Kaçak içki üreten berber, jandarmanın operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak içki üreten berber, jandarmanın operasyonuyla ...
Seyitgazi’deki cinayette sanığa 26 yıl 3 ay hapis cezası Cinayeti üstlenmek isteyen anne beraat etti Sanık Yasin B.: “Annemle ilişkisini olaydan biraz önce öğrenmiştim” Sanık Hatice B.: “İlişkimizin olduğunu hiç inkâr etmedim”
YEREL HABERLER Seyitgazi’deki cinayette sanığa 26 yıl 3 ay hapis ...
Jandarmadan kadınlara bilgilendirme semineri
YEREL HABERLER Jandarmadan kadınlara bilgilendirme semineri
İnönü’de Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER İnönü’de Öğretmenler Günü kutlandı
Öğretmenler için yemek organizasyonu düzenlendi
YEREL HABERLER Öğretmenler için yemek organizasyonu düzenlendi
Öğrenciler Ata’ları ile buluştu Çağfen, Ataçağ ve Anaçağ’dan Anıtkabir’e ziyaret
YEREL HABERLER Öğrenciler Ata’ları ile buluştu Çağfen, Ataçağ ve ...
Öldürdüğü arkadaşının boğazındaki delikle alay ettiğini öne süren sanığa 14 yıl 2 ay hapis Gırtlak kanseri sanık, öldürdüğü arkadaşı için "Boğazımda açılan deliğe elini soktu" demişti
YEREL HABERLER Öldürdüğü arkadaşının boğazındaki delikle alay ...
Yağışlar balık fiyatlarını uçurdu
YEREL HABERLER Yağışlar balık fiyatlarını uçurdu
1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takma zorunluluğu hatırlatıldı
YEREL HABERLER 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takma zorunluluğu ...
Minik öğrenci sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Minik öğrenci sokak hayvanlarını unutmadı
Eskişehir aşılamada 7’nci sırada
YEREL HABERLER Eskişehir aşılamada 7’nci sırada
Pazarda dev köpek balığına yoğun ilgi 476 kilogram ağırlığında, 4 buçuk metre uzunluğunda Balıkçı esnafı Muharrem Şahin: “Tezgâhın önünden geçen vatandaşlar görünce şaşırıyor”
YEREL HABERLER Pazarda dev köpek balığına yoğun ilgi 476 kilogram ...
“Barok'tan Günümüze Obua Piyano Resitali” dinleyicilerle buluştu
YEREL HABERLER “Barok'tan Günümüze Obua Piyano Resitali” ...
Önce valizi çaldı ardından içini doldurup müşteri gibi uzaklaştı Hırsızlık şüphelisinin rahat tavırları pes dedirtti Hırsızlık olayının yaşandığı apart otelin sahibi Ali Tan: “Çok rahat, istifini bozmadan içeri giriyor”
YEREL HABERLER Önce valizi çaldı ardından içini doldurup müşteri ...
Bu kütüphane geleceğe ışık tutuyor 2 buçuk ay önce açıldı 40 bin kişiyi ağırladı 140 bin kitapla ziyaretçilerini ağırlıyor Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade: "Aynı anda 550 kişiye hizmet verebiliyoruz" "halkın her kesimine hizmet etmek için buradayız"
YEREL HABERLER Bu kütüphane geleceğe ışık tutuyor 2 buçuk ay önce ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.