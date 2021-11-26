Hatalı park manevra yapan ambulans sürücüsüne zor anlar yaşattı

Eskişehir’de hatalı park edilmiş bir otomobil, girdiği yerden geri manevra ile çıkmaya çalışan ambulans şoförüne zor anlar yaşattı.

Olay, Belediye Sokak ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Belediye Sokak’ın birleşiminde araç park edilmesini engellemek için dikilen dubalar, duyarsız vatandaşa engel olamadı. Plastik dubaların yanında sürücüsü tarafından park edilen bir otomobil, ambulans şoförüne zor anlar yaşattı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden geri manevra ile çıkmak isteyen ambulans şoförü, tek hamlede gideceği yöne dönemedi. Tepkisini sirenlerle gösteren ambulans sürücüsü birkaç defa yaptığı manevra sonucu gideceği yöne doğru ilerleyebildi. Duyarsız otomobil sürücüsü ise ambulansa vakit kaybettirdiğinin farkında bile olmadan bir süre sonra aracına binip gitti.

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