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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Erdal’dan Orta Asya Programları için Özbekistan’a ziyaret

İHA

Rektör Erdal’dan Orta Asya Programları için Özbekistan’a ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Açıköğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Açıköğretim Sistemi Orta Asya Programlarına yönelik çalışmalarda bulunmak amacıyla Özbekistan’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
Anadolu Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’ın girişimleri ile 20202021 eğitimöğretim yılında açılan Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika Programları ile yükseköğretim hizmeti verdiği ülke sayısını 28’den 39’a çıkarmıştı. Bu doğrultuda Anadolu Üniversitesi açık ve uzaktan öğretim alanında 40 yılı aşkın tecrübesi ile sunduğu nitelikli yükseköğretim hizmetlerini özellikle Orta Asya Programları ile Türk Dünyası coğrafyasının tamamına ulaştırmak için önemli iş birliklerine imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal ve Açıköğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya, 1724 Kasım tarihleri arasında Açıköğretim Sistemi Orta Asya Programlarına yönelik çalışmalar için Özbekistan’a gitti.
“Anadolu Üniversitesi tüm Türk Dünyası’nın üniversitesidir”
İlk gün programında Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği’ni ziyaret eden Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi’nin öğretim hizmetleri kapsamında Büyükelçi Olgan Bekar ile bir görüşme gerçekleştirerek elçilik özel defterini imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükelçi Bekar, Anadolu Üniversitesi’nin Özbekistan’daki eğitim faaliyetleri için gerekli tüm destekleri vereceklerini ifade ederken, ziyarette hazır bulunan Taşkent Eğitim Müşaviri Ali Eyüpkoca da Anadolu Üniversitesinin Türk Dünyası ve bölgede bulunmasının önemini vurguladı. Özbekistan’ın ve özellikle de Taşkent’in Türk Dünyasının kalbi olduğunu belirten Prof. Dr. Fuat Erdal, “Bu akademik yılda Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a uluslararası standartlarda yükseköğretim hizmetleri sunmaya başladık. Anadolu Üniversitesi tüm Türk Dünyası’nın üniversitesidir. Açık ve uzaktan öğretimdeki 40 yılı bulan tecrübemiz ile Türk Dünyası coğrafyasıyla eğitim alanı başta olmak üzere sosyal ve kültürel alanda da önemli çalışmalar, iş birlikleri yürütmek için çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.
Rektör Erdal, Özbekistan ziyareti kapsamında Özbek üniversitelerinin rektörleriyle de bir araya geldi. Bu kapsamda Taşkent Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi arasında eğitim ve araştırma alanlarını da kapsayan iş birliği protokolü imzalanırken Rektör Erdal Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Taşkent temsilciliği ve ÖzbekTürk İşadamları Derneği yetkilileri ile de görüştü. Öte yandan Özbekistan İnovasyon Bakanlığı’nın düzenlediği Innoweek 2021’in açılışına da katılan Rektör Erdal, burada Özbek yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Çalışma ziyaretleri çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Türk Okulu’nda Özbekistan’daki Anadolu Üniversitesi öğrencileri ile de bir araya gelen Rektör Erdal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Açıköğretim Sistemi ile ilgili öğrenciler ve ailelerinin merak ettiği soruları yanıtladı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Orta Asya Programları 20212022 akademik yılında ilk defa öğrenci kabulüne başlarken çok kısa sürede yaklaşık 300 öğrenciye ulaştı. Bununla birlikte öğrencilerin bir kısmı canlı olarak çevrim içi TÖMER kurslarına da devam ediyor.

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