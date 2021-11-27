Uyuşturucu satıcısı 188 adet hap ve bonzai ile yakalandı

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Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, üzerinden 188 adet uyuşturucu hap ve bonzai maddesi çıkan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenledi. Zafer Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda 1 şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada; 96 adet sentetik ecza hap, 90 adet ecstasy adıyla bilinen uyuşturucu hap, 2 adet suboxon adıyla bilinen uyuşturucu hap ve 3,61 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınarak hakkında işlem yapılan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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