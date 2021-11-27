Tepebaşı ile Maritsa kardeş kent olma yolunda

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Rumelili İş İnsanları Derneği’nin (ERİAD) misafiri olarak kente gelen BulgarTürk İşadamları Derneği (BULTİŞ) Başkanı Donka Koleva ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen BulgarTürk İşadamları Derneği (BULTİŞ) Başkanı Donka Koleva ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş Adamları Derneği (ERİAD) Başkanı İbrahim Durgut’u makamında ağırladı.

İki ülke arasındaki bağlar üzerine sohbet edilen ziyarette Başkan Ataç, konuklarına Tepebaşı bölgesi hakkında bilgiler verdi. Ziyarette ayrıca Tepebaşı Belediyesi’nin, Bulgaristan’ın Plovdiv şehrine bağlı Maritsa Belediyesi ile kardeş kent olması ele alındı. Rahatsızlığı dolayısıyla Eskişehir ziyaretine katılamayan Maritsa Belediye Başkanı Dimitar İvanov, Başkan Ataç’a mektubunu iletti. Başkan Ataç toplantıda, Tepebaşı Belediyesi ile Maritsa Belediyesi’nin kardeş kent olması için gerekli çalışmaların başlatılacağını kaydetti.

Ziyarette konuşan ERİAD Başkanı İbrahim Durgut, “Misafirimiz olan BulgarTürk İşadamları Derneği Eskişehir’de temaslarda bulunuyor. Belediyemiz ile olan ilişkilerin geliştirilmesi adına da Başkanımız Ahmet Ataç ile bir araya geldik. İleriye dönük ne gibi projeler geliştirilebileceğini görüştük, misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

BULTİŞ Başkanı Donka Koleva ise “Eskişehir’de olduğumuz için çok heyecanlıyız. Burada çok güzel karşılandık, kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Tepebaşı çok güzel bir kent, biz de Ahmet Başkanımızı görmekten mutluyuz. Çok güzel bir kentiniz var. Umarım birlikteliklerimiz devam eder ve birlikte iyi işler yaparız” diye konuştu.

Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Ataç ise, “İbrahim Durgut Başkanımızın Bulgaristan’dan misafirleri ile birlikteyiz. Sınır komşumuz Bulgaristan’dan dostlarımızı ağırlamak bizleri memnun ediyor. Eskişehir’de de çok sayıda Bulgaristan göçmeni vatandaşımız var. O açıdan iki toplumun birbirinden ayrılması söz konusu değil. Birlikte, kardeşçe güzel işler yapılması amacı ile bu temaslar gerçekleşiyor. Şimdi de Maritsa ile kardeşlik bağı kurmaya hazırlanıyoruz. Böylelikle iki kent arasında daha somut iş birlikleri sağlayabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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