Kamyonet, park halindeki 6 otomobile çarptı

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Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki 6 otomobil ile çöp konteynerine çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yıldırım G. yönetimindeki 11 DP 171 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki 6 otomobil ile çöp konteynerine çarptı. Kazada sürücü Yıldırım G. yaralandı. Yıldırım G. çağırılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2021-11-27 13:59:57



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