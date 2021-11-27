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Yaser Arafat Eskişehir’de anıldı Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Jibril Rajoub “Recep Tayyip Erdoğan sert bir taş gibi bizimle durmaktadır”

İHA

Yaser Arafat Eskişehir’de anıldı Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Jibril Rajoub “Recep Tayyip Erdoğan sert bir taş gibi bizimle durmaktadır”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ), Filistin’in kurucu lideri Yaser Arafat’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma etkinliği düzenlendi.
Osmangazi Üniversitesi konferans salonunda düzen etkinliğe, Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Jibril Rajoub, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Rektör Danışmanı Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, Filistin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği basın sorumlusu Nafee Saed katıldı.

“ESOGÜ’de okuyan Filistinli öğrencilerimizle birlikte bir gece düzenledik”
Düzenlenen organizasyon hakkında konuşan ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Rektör Danışmanı Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, “Bu akşam Yaser Arafat’ın ölüm yıldönümü nedeniyle, onu anmak için ESOGÜ’de okuyan Filistinli öğrencilerimizle birlikte bir gecesi düzenledik. Bu organizasyonu buradaki Filistinli arkadaşlarımız organize ettiler. Buradaki amacımız Yaser Arafat’ın Filistin davasındaki haklı gerekçelerini öğrencilerimize tekrar hatırlatmak. ESOGÜ’de okuyan Filistinli gençlerimizi Eskişehir’deki sosyal ve üniversite hayatına adapte olabilmelerini, iyi bir iletişim kurabilmelerini sağlamak için bir gece düzenledik” dedi.

“Filistinli olarak hiçbir zaman kendimizi yabancı hissetmedik”
Organizasyonu düzenleyen Filistin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Eskişehir Şubesi’nden Basın Sorumlusu Nafee Saed, Türkiye’nin ikinci vatanları olduğunu belirtti. Türk halkına ve hükümetine teşekkürlerini ileten Saed, “Bizim birçok etkinliklerimiz vardır. Bugün Türk kardeşlerimizle bu etkinliği yapıyoruz. Etkinlik, ‘Yaser Arafat’ı Anma ve İstiklal Günü’. Filistin halkına yardımlaşma ve dayanışma günleri bu Kasım ayında geliyor ve biz Türkiye’de Filistinli olarak hiçbir zaman kendimizi yabancı hissetmedik. Ülkemiz için ikinci vatanımızdır. Hatta ana vatanımızdır. Bu yüzden Türk halkına, hükümetine ve sayın Cumhurbaşkanı’na içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Eksikliğini hala hissediyoruz
Düzenlenen organizasyonda söz alan Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Yaser Arafat’ın vefatından sonra birçok eksikliğinin hala hissedildiğini ifade etti. Yaser Arafat’ın değerlerinden ders çıkartmalarını gerektiğini belirten Faed Mustafa, “Yaser Arafat’ın duyguları tüm siyasi hesaplaşmalardan ve çatışmalardan uzaktı. Biz de bugün onun gibi savaşçı, çalışkan, siyasetçi, komutan ve bir sembolün eksikliğini hissediyoruz. Yaser Arafat’ın ardından bıraktığı tüm bu semboller ve manaları, onun arkasından üzülüp veya ağlamak için değil de tam aksine daha çok sabır ve direnç sahibi olmamızı sağlayacak ilham niteliğindedir. Bu uzun solukluk irade gerektiren bir savaştır” ifadelerine yer verdi.

“Recep Tayyip Erdoğan, sert bir taş gibi bizimle durmaktadır”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine desteklerini anlatan Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Jibril Rajoub, Türkiye’de yaşayan Filistinli gençlere seslendi. Türkiye’de bulundukları ortamlardan faydalanmaları gerektiğini belirten Jibril Rajoub şu sözleri kullandı:
“Kudüs Arap’tır, Kudüs Müslüman’dır. Biz bugün Yaser Arafat’ın vefatını anıyoruz. Tüm Filistinliler için bir unvandır. Bizler için bir namdır. Filistinlilerin vatani simgesi olan ‘Arafatiye’ dediğimiz Yaser Arafat’tır. Aynı zamanda bizim ulusal simgemiz Yaser Arafat, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e benzemektedir. Biz İsrail’in ambargosu altındayız ama maalesef bunun sebebi Arapların kötü davranışlarıdır. Ancak Türkiye’nin başındaki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sert bir taş gibi bizimle durmaktadır ve bizimle birlikte mücadele etmektedir. Türkiye’de bulunan Filistinlilere sesleniyorum. Türkiye’de bulundukları bu ortamlardan faydalansınlar. Türkiye içinde hep birbirimizi sevip, iş birliği kurmalıyız. Birbirimize karşı düşmanlık kurmamalıyız.”
Etkinlik, konuşmaların ardından Filistinlik öğrencilerin dans gösterileri ile sona erdi.

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