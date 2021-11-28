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Çalışma azmiyle örnek olan 60 yıllık usta çırak yetişmemesinden yakındı Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden 73 yaşındaki köfteci Fahrettin Deviren: “Emekli oldum ama evde oturmayı sevmiyorum. Esnaf böyle olur, oturamaz, sıkılır” “Hiçbir meslekte çırak, kalfa yetişmiyor”

İHA

Çalışma azmiyle örnek olan 60 yıllık usta çırak yetişmemesinden yakındı Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden 73 yaşındaki köfteci Fahrettin Deviren: “Emekli oldum ama evde oturmayı sevmiyorum. Esnaf böyle olur, oturamaz, sıkılır” “Hiçbir meslekte çırak, kalfa yetişmiyor”

Eskişehir'de yaşayan 60 yıllık köfteci Fahrettin Deviren, birçok meslekte çırak yetişmediğini belirterek, “Daha kapıdan girerken ‘Usta kaç para vereceksin?’ diyor. Ben bu adama ne diyebilirim ki” dedi.
Eskişehirli 73 yaşındaki köfteci Fahrettin Deviren, 60 yıldır işlettiği dükkânında halen çalışıyor. Oğlunu da bu meslekte yetiştiren Fahrettin usta, emekli olmasına rağmen boş durmayı sevmediği için esnaflığa devam ediyor. Meslekte çırak yetişmediğini belirten Deviren, şimdiki gençlerin okumak için meslek öğrenmediklerini, kendisine gelenlerin ise önceliğinin işi öğrenmek yerine para kazanmak olmasından dolayı şaşkın olduğunu söyledi. Çalışarak çocuklarına yardım ettiğini belirten Fahrettin Deviren, emekli olmasına rağmen evde oturamadığını kaydetti. Çalışmanın sağlığına da iyi geldiğini söyleyen Deviren, “Geliyorum, gidiyorum. Emekli olduk da yani ben evde oturmayı sevmiyorum. Esnaf böyle olur, oturamaz, sıkılır. 12 saat oturduktan sonra artık geliyorum dükkâna, ‘Eşimi dostumu görüp bir bardak çay ısmarlayayım’ diyorum. Namaz vakitleri gelince namaza çıkayım, akşam 18.00’da da evime gideyim diyorum. Her şey para kazanmak değil, hareket etmek sağlık açısından da önemli. 1 buçuk sene önce dükkânı açmayınca maşallah 10 kilo aldım. Ama şimdi vermeye çalışıyorum, veremiyorum. Oğlum 9 yaşından beri yanımda. 47 yaşında, 35 senelik köfteci. Ama ben olduğum vakitte çekiniyor girmek istemiyor, ‘Babam var’ diyor, geri kalıyor, servis falan yapıyor” diye konuştu.

“İşi öğrenme gayesi yok, para kazanma gayesi var”
Gençlerden çırak yetişmemesi konusunda şikayetini dile getiren Fahrettin Deviren, “Kimse yetişmiyor, çocuk yok. Şimdi hep okuyalım okuyalım, hep okuduk. Şimdi okuduktan sonra 18 yaşına gelen bir çocuğu eğitmek zor. 1112 yaşında ilkokulu bitirmiş, gelmişse yanıma olur. Şimdikilerde sebahat yok. Adam liseyi bitiriyor, liseden sonra ‘Ben ne olacağım’ deyip üniversite okumaya karar veriyor. Ondan sonra yaş oluyor 2223, ne meslek ne iş. Hiçbir meslekte çırak, kalfa yetişmiyor. Daha kapıdan girerken ‘Usta kaç para vereceksin?’ diyor bana. Ben bu adama ne diyebilirim ki? İşi öğrenme gayesi yok, para kazanma gayesi var. ‘Ben günümü gün yapayım, gerisi sorun değil’ diyor. Gelsinler çalışsınlar. Gidiyorlar kahve köşesinde oturuyorlar, alıyorlar ellerine telefonu. Sen gel bugün 304050100 TL’ye çalış, yarın 200 TL al. Bugün bu ocak ustasının yevmiyesi 250 TL. Çalış, öğren, yap” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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